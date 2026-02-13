Za 28 dana do tijela o kom ste sanjali: Nema izgladnjivanja, nema sprava, treba vam samo 4 minuta dnevno

Plank izazov od 28 dana obećava zategnut stomak i snažnije tijelo bez sprava i dijeta, uz samo nekoliko minuta vježbanja dnevno i pravilnu tehniku.

Izvor: Shutterstock

Plank je efikasna vježba za jačanje mišića i topljenje masnih naslaga.

Izazov traje 28 dana, uz postepeno produžavanje vremena vježbanja.

Redovnost i pravilna pozicija ključ su vidljivih rezultata.

Plank je jedna od najefikasnijih vježbi za toniranje tijela. Ova vježba će vam pomoći da otopite masne naslage i da ojačate mišiće na leđima, stomaku, zadnjici, rukama i nogama.

"Dasku" preporučuju mnogi treneri, ali je veoma važno da budete istrajni i sigurno ćete za mjesec dana vidjeti rezultate. Ako želite da imate tijelo supermodela, onda predlažemo da prihvatite ovaj izazov!

Potrebno je da ovu vježbu radite svakodnevno 4 nedjelje ili 28 dana. Prvo počinjete sa 20 sekundi, a do kraja sljedeće nedjelje, trebalo bi da možete izdržati čitavih 4 minuta.

Najvažnija stvar u obavljanju ove vježbe je da se namjestite u pravu poziciju. Potrebno je da zadržite svoje tijelo u pravoj liniji, "kao daska" ako želite da vidite rezultate. Duboko udahnite dok radite "dasku" i usredsredite se na to da održavate tijelo u pravoj liniji.

Plank

Izvor: Shutterstock

Kada ste u pravoj poziciji, spremni ste da za "Plank Challenge"!

Dan 1 – 20 sekundi

– 20 sekundi Dan 2 – 20 sekundi

– 20 sekundi Dan 3 - 30 sekundi

- 30 sekundi Dan 4 - 30 sekundi

- 30 sekundi Dan 5 – 40 sekundi

– 40 sekundi Dan 6 - odmor

Dan 7 – 45 sekundi

– 45 sekundi Dan 8 – 45 sekundi

– 45 sekundi Dan 9 – 60 sekundi

– 60 sekundi Dan 10 – 60 sekundi

– 60 sekundi Dan 11 – 60 sekundi

– 60 sekundi Dan 12 – 90 sekundi

– 90 sekundi Dan 13 - odmor

Dan 14 – 90 sekundi

– 90 sekundi Dan 15 - 90 sekundi

- 90 sekundi Dan 16 - 120 sekundi

- 120 sekundi Dan 17 - 120 sekundi

- 120 sekundi Dan 18 - 150 sekundi

- 150 sekundi Dan 19 - odmor

Dan 20 - 150 sekundi

- 150 sekundi Dan 21 - 150 sekundi

- 150 sekundi Dan 22 - 180 sekundi

- 180 sekundi Dan 23 - 180 sekundi

- 180 sekundi Dan 24 – 210 sekundi

– 210 sekundi Dan 25 - odmor

Dan 26 – 210 sekundi

– 210 sekundi Dan 27 – 240 sekundi

– 240 sekundi Dan 28 - Dokle god možete da izdržite

Rezultati su brzo vidljivi

Izvor: Shutterstock

Iako vam možda na prvi pogled vježba izgleda kao lak poduhvat, kada počnete sa vježbanjem vidjećete pravu težnu ove vježbe. "Daska" topi salo sa stomaka, zateže mišiće stomaka i zadnjice, takođe utiče na oblikovanje mišića ruku, nogu i ramena, piše Superžena.

Dakle, sve što nam je potrebno. Za 28 dana vidjećete rezultate kojima ćete biti oduševljeni. Da li prihvatate izazov?