Za 28 dana do tijela o kom ste sanjali: Nema izgladnjivanja, nema sprava, treba vam samo 4 minuta dnevno

Plank izazov od 28 dana obećava zategnut stomak i snažnije tijelo bez sprava i dijeta, uz samo nekoliko minuta vježbanja dnevno i pravilnu tehniku.
- Plank je efikasna vježba za jačanje mišića i topljenje masnih naslaga.
- Izazov traje 28 dana, uz postepeno produžavanje vremena vježbanja.
- Redovnost i pravilna pozicija ključ su vidljivih rezultata.
Plank je jedna od najefikasnijih vježbi za toniranje tijela. Ova vježba će vam pomoći da otopite masne naslage i da ojačate mišiće na leđima, stomaku, zadnjici, rukama i nogama.
"Dasku" preporučuju mnogi treneri, ali je veoma važno da budete istrajni i sigurno ćete za mjesec dana vidjeti rezultate. Ako želite da imate tijelo supermodela, onda predlažemo da prihvatite ovaj izazov!
Potrebno je da ovu vježbu radite svakodnevno 4 nedjelje ili 28 dana. Prvo počinjete sa 20 sekundi, a do kraja sljedeće nedjelje, trebalo bi da možete izdržati čitavih 4 minuta.
Najvažnija stvar u obavljanju ove vježbe je da se namjestite u pravu poziciju. Potrebno je da zadržite svoje tijelo u pravoj liniji, "kao daska" ako želite da vidite rezultate. Duboko udahnite dok radite "dasku" i usredsredite se na to da održavate tijelo u pravoj liniji.
Kada ste u pravoj poziciji, spremni ste da za "Plank Challenge"!
- Dan 1 – 20 sekundi
- Dan 2 – 20 sekundi
- Dan 3 - 30 sekundi
- Dan 4 - 30 sekundi
- Dan 5 – 40 sekundi
- Dan 6 - odmor
- Dan 7 – 45 sekundi
- Dan 8 – 45 sekundi
- Dan 9 – 60 sekundi
- Dan 10 – 60 sekundi
- Dan 11 – 60 sekundi
- Dan 12 – 90 sekundi
- Dan 13 - odmor
- Dan 14 – 90 sekundi
- Dan 15 - 90 sekundi
- Dan 16 - 120 sekundi
- Dan 17 - 120 sekundi
- Dan 18 - 150 sekundi
- Dan 19 - odmor
- Dan 20 - 150 sekundi
- Dan 21 - 150 sekundi
- Dan 22 - 180 sekundi
- Dan 23 - 180 sekundi
- Dan 24 – 210 sekundi
- Dan 25 - odmor
- Dan 26 – 210 sekundi
- Dan 27 – 240 sekundi
- Dan 28 - Dokle god možete da izdržite
Iako vam možda na prvi pogled vježba izgleda kao lak poduhvat, kada počnete sa vježbanjem vidjećete pravu težnu ove vježbe. "Daska" topi salo sa stomaka, zateže mišiće stomaka i zadnjice, takođe utiče na oblikovanje mišića ruku, nogu i ramena, piše Superžena.
Dakle, sve što nam je potrebno. Za 28 dana vidjećete rezultate kojima ćete biti oduševljeni. Da li prihvatate izazov?