"Cikada" plaši Evropu: Novi soj korone sa rekordnim brojem mutacija, da li će izazvati ljetni talas?

Šta znamo o novom soju korone, poznatom kao "Cikada"?

Novi soj korona virusa, poznat kao BA.3.2 i nazvan "Cikada", pojavio se u polovini saveznih država SAD, kao i u još 22 zemlje. Prema izvještaju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), ovaj soj se izdvaja izuzetno velikim brojem mutacija.

Stručnjaci ističu da je nivo opasnosti od novog soja korone trenutno nizak, ali da BA.3.2 može da predstavlja potencijalni rizik zbog svojih osobina.

Novi soj korone sa rekordnim brojem mutacija

BA.3.2 ima od 70 do 75 mutacija, što je više nego dvostruko u odnosu na do sada dominantne sojeve iz linije u Sjedinjenim Državama. Naučnici su novi soj otkrili u uzorcima uzetim od putnika, u otpadnim vodama iz aviona, kao i u kliničkim uzorcima pacijenata i u otpadnim vodama iz 25 saveznih država SAD. Podaci CDC pokazuju da BA.3.2 trenutno čini samo oko 0,19 odsto svih analiziranih genetskih sekvenci u zemlji.

Virusolog Endru Pekos skreće pažnju na to da BA.3.2 za sada ne pokazuje osobine neposredne prijetnje, ali da njegova stalna evolucija može da poveća rizik od širenja i izazivanja bolesti.

Ovaj soj se pojavio i u Evropi. U Danskoj, Njemačkoj i Holandiji bio je odgovoran za 30 odsto uzoraka uzetih između novembra 2025. i januara 2026. godine.

Novi soj korone zaobilazi antitijela

Prema izvještaju CDC, veliki broj mutacija BA.3.2 može da mu omogući da izbjegne zaštitu stečenu vakcinacijom ili ranijim infekcijama. Autori izvještaja navode da novootkriveni soj efikasno izbjegava antitela, vjerovatno zahvaljujući promjenama u proteinu šiljka. Naglašavaju neophodnost neprekidnog genetskog nadzora, kao i stalne procjene efikasnosti vakcina i antivirusnih lijekova.

BA.3.2 je prvi put otkriven u novembru 2024. godine u Južnoj Africi, ali je njegovo izraženije širenje počelo tek 2025.

Simptomi najnovijeg soja korone

Krajem prošle godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je da bi trenutno odobrene vakcine i antivirusni lijekovi i dalje trebalo da obezbjeđuju zaštitu od teškog oblika bolesti izazvane sojem BA.3.2. Dio stručnjaka, međutim, smatra da efikasnost vakcina protiv ovog soja može biti niža.

Dr Robert Hopkins mlađi, medicinski direktor Nacionalne fondacije za infektivne bolesti, ističe da broj mutacija BA.3.2 smanjuje vjerovatnoću potpune efikasnosti vakcina, ali da je potrebno više podataka da bi se to potvrdilo.

Do sada nije primijećeno da je BA.3.2 opasniji od drugih sojeva koji kruže. Dr Hopkins navodi da se jak bol u grlu trenutno javlja kao čest simptom, koji se pojavljuje uz ostale tipične simptome korone, kao što su:

curenje iz nosa,

kašalj,

povišena temperatura,

gubitak čula ukusa ili mirisa,

malaksalost,

bolovi u mišićima,

glavobolja,

mučnina,

povraćanje,

dijareja i

otežano disanje.

Da li će "Cikada" izazvati ljetni talas korone?

Još uvijek nije jasno da li će BA.3.2 postati dominantni soj. Dr Hopkins priznaje da je moguće da "Cikada" izazove ljetni talas oboljevanja od korone, ali da to nikako ne može unaprijed da se tvrdi.

