Savijate se od bolova tokom menstruacije? 5 prirodnih načina prave veliku razliku u jačini grčeva

Đumbir, omega 3 masne kiseline i dovoljno kretanja mogu da pomognu pri ublažavanju jakih menstrualnih bolova.

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Grčevi, bol u donjem delu stomaka, umor i promjenljivo raspoloženje dio su menstrualnog ciklusa za veliki broj žena. Iako lijekovi protiv bolova često pružaju brzo olakšanje, istraživanja pokazuju da određene prirodne navike i ishrana mogu da pomognu u smanjenju upale i intenziteta menstrualnih tegoba.

Menstrualni bolovi nastaju zbog povećanog stvaranja prostaglandina, supstanci koje izazivaju kontrakcije materice kako bi se sluznica izbacila iz organizma.

Što je njihov nivo viši, grčevi mogu da budu jači i bolniji. Zbog toga stručnjaci ističu da sve što doprinosi smanjenju upale u organizmu može da ublaži i simptome menstruacije. Evo o čemu je riječ:

1. Đumbir je najbolji prirodni saveznik u smanjenju upale

Kada su prirodni načini ublažavanja bolova u pitanju, đumbir se izdvaja kao jedan od najistraženijih. Studije pokazuju da može da smanji i intenzitet i trajanje menstrualnih bolova, bilo da se konzumira kao čaj, svjež ili u obliku dodataka ishrani. Njegovo protivupalno dejstvo pomaže u smanjenju procesa koji dovode do grčeva, zbog čega ga mnogi stručnjaci preporučuju kao dopunu zdravim navikama.

2. Omega-3 masne kiseline mogu da smanje bolove

Ishrana bogata omega-3 masnim kiselinama takođe može da bude od koristi. Ove zdrave masti imaju protivupalna svojstva i nalaze se u:

lososu,

tunjevini,

orasima,

čia sjemenkama,

lanenom semenu

Sa druge strane, preveliki unos prerađene hrane i biljnih ulja bogatih omega-6 masnim kiselinama može da podstakne upalne procese u organizmu.

3. Toplota često donosi brzo olakšanje

Topla kupka, termofor ili grijna podloga na donjem dijelu stomaka mogu da opuste mišiće materice i poboljšaju cirkulaciju. Mnoge žene upravo ovu metodu navode kao jednu od najefikasnijih za trenutno ublažavanje grčeva.

4. Kretanje može da pomogne, iako vam se ne izlazi iz kreveta

Tokom menstruacije fizička aktivnost često nije primamljiva, ali lagana šetnja, istezanje ili joga mogu da poboljšaju protok krvi i povećaju dotok kiseonika do mišića, što može da smanji bol i osjećaj napetosti. Ne mora da bude intenzivan trening, jer i 20 do 30 minuta laganog kretanja može da napravi razliku.

5. Obratite pažnju na ishranu

Istraživanja ukazuju da ishrana bogata šećerom, alkoholom, kofeinom, velikim količinama soli i visokoprerađenom hranom može da doprinese jačim menstrualnim grčevima kod pojedinih žena.

Nasuprot tome, mediteranski način ishrane, sa više ribe, povrća, voća, mahunarki i zdravihmasti, povezuje se sa manjim nivoom upale u organizmu.

Pored toga, vitamini B1, B6 i vitamin D imaju pozitivan efekat na ublažavanje menstrualnih tegoba, mada je najbolje unositi ih u dogovoru sa ljekarom ukoliko se koriste kao suplementi.

(MONDO)