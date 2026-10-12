Muči vas migrena? Evo koje namirnice mogu da pogoršaju glavobolju, a koje da je smanje

Migrena može da bude povezana sa ishranom, ali to nije jedini faktor koji utiče na na vaše stanje. Navike koje se tiču spavanja i fizičke aktivnosti mogu da doprinesu bolovima.

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Čokolada, sir i kafa često se nalaze na listi namirnica za koje se vjeruje da izazivaju migrenu. Zbog toga mnogi ljudi koji se bore sa jakim glavoboljama pokušavaju da ih potpuno izbace iz ishrane, nadajući se da će tako da spriječe nove napade. Međutim, da li je zaista potrebno da se odreknete omiljene hrane i pića ili je veza između ishrane i migrene mnogo složenija nego što se obično misli?

Odgovor je da hrana kod nekih ljudi može da bude jedan od okidača migrene, ali ne postoji univerzalni spisak namirnica koje bi svi trebalo da izbjegavaju. Ono što jednoj osobi izaziva napad ne mora da ima isti efekat na drugu.

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Važnu ulogu kada je u pitanju migrena mogu da imaju:

stres,

nedostatak sna,

hormonske promjene,

preskakanje obroka i

dehidratacija.

Zbog toga je, umjesto uvođenja stroge dijete, važno da se utvrdi šta konkretno utiče na pojavu simptoma.

Može li određena hrana zaista da izazove migrenu?

Migrena je neurološko oboljenje koje ne može da se svede samo na običnu glavobolju. Napadi mogu da budu praćeni mučninom, povraćanjem i pojačanom osjetljivošću na svjetlost i zvuk, a kod nekih osoba mogu ozbiljno da ometaju svakodnevne aktivnosti.

Prema Američkoj fondaciji za migrenu, ishrana može da utiče na pojavu napada kod pojedinih ljudi, ali ne postoji jedinstvena grupa namirnica koja izaziva migrenu kod svih. Pritom, nije uvijek jednostavno da se utvrdi da li je određena hrana zaista pokrenula napad ili se glavobolja već razvijala prije nego što je osoba nešto pojela. To je posebno važno jer rana faza migrene može da počne i prije bola.

Među mogućim simptomima su:

umor,

promjene raspoloženja,

učestalo zjevanje i

pojačana želja za određenom hranom.

Tako osoba može da poželi čokoladu neposredno prije napada, a zatim zaključi da je upravo ona izazvala glavobolju, iako je želja za slatkišima možda bila jedan od prvih znakova migrene.

Čokolada, sir i kafa: Da li treba da ih izbacite?

Čokolada se često povezuje sa migrenom, zbog čega je mnogi preventivno izbacuju iz ishrane. Ipak, dok neke osobe primjećuju da im se simptomi javljaju nakon konzumiranja čokolade, kod drugih takva veza ne postoji. Dodatnu zabunu stvara činjenica da želja za čokoladom može da se javi u ranoj fazi napada. Zato nije dovoljno da se zaključi da je glavobolja uslijedila nakon što ste pojeli nekoliko kockica. Korisnije je da se isprati da li se isti obrazac ponavlja i da li postoje drugi mogući okidači.

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Kada je u pitanju sir, posebno se pominju zreli sirevi, poput parmezana i čedara, koji tokom sazrevanja mogu da sadrže veće količine tiramina. Ova supstanca se prirodno nalazi u određenim namirnicama i često se razmatra u kontekstu glavobolja i migrene. Ipak, to ne znači da svi ljudi koji imaju migrenu moraju da izbegavaju sir. Ako ne primjećujete povezanost između njegove konzumacije i napada, nema dobrog razloga da ga automatski izbacite iz jelovnika.

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Kafa je posebno zanimljiva jer kofein može da ima i povoljan i nepovoljan efekat. Kod nekih ljudi mala količina kofeina može da ublaži glavobolju, a on se nalazi i u pojedinim lijekovima protiv bolova. S druge strane, prekomjeran unos kofeina, kao i naglo smanjenje količine koju svakodnevno unosite, mogu da budu povezani sa pojavom glavobolje.

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Ako redovno pijete nekoliko kafa dnevno, a zatim odlučite da ih preko noći potpuno izbacite, možete da dobijete glavobolju usljed povlačenja kofeina. Zato je, ukoliko želite da smanjite unos, bolje da to učinite postepeno.

Koje još namirnice mogu da budu okidači?

Osim čokolade, sira i kafe, osobe koje imaju migrenu ponekad prijavljuju tegobe nakon konzumiranja alkohola, naročito vina, prerađenog mesa, namirnica sa pojedinim aditivima i vještačkim zaslađivačima. Međutim, ove namirnice ne izazivaju napade kod svih ljudi, a dokazi o njihovom uticaju nisu jednako ubjedljivi za svaku pojedinačnu namirnicu. Zbog toga nije preporučljivo da se čitave grupe hrane izbacuju iz ishrane samo zato što se nalaze na spisku mogućih okidača.

Važno je da se obrati pažnja i na ono što se često zanemaruje: preskakanje obroka i nedovoljan unos tečnosti. Ako dugo ne jedete, preskočite doručak ili tokom dana zaboravite da pijete vodu, veća je vjerovatnoća da ćete imati glavobolju ili da će se postojeća sklonost ka migreni lakše da se ispolji.

Postoji li hrana koja može da smanji migrenu?

Ne postoji određena namirnica za koju je pouzdano dokazano da može da spriječi ili zaustavi migrenu kod svih ljudi. Ipak, određene prehrambene navike mogu da pomognu u smanjenju rizika od napada. Jedna od najvažnijih jeste redovna ishrana. Umesto dugih pauza između obroka, preporučuje se da jedete u približno isto vrijeme i izbjegavate preskakanje obroka. Takođe, važno je da tokom dana unosite dovoljno tečnosti, posebno kada je toplo ili ste fizički aktivni.

Uravnotežena ishrana, koja uključuje povrće, voće, integralne žitarice, izvore proteina i zdrave masti, dobar je izbor za opšte zdravlje. Pored ishrane, značajno je održavanje redovnog ritma spavanja, upravljanje stresom i praćenje drugih okolnosti koje prethode napadima.

Ukoliko su migrene česte, veoma jake ili se pogoršavaju, potrebno je da potražite savjet ljekara. Promjene u ishrani mogu da budu dio pristupa kontroli migrene, ali ne zamjenjuju odgovarajuću dijagnostiku i terapiju.

(MONDO)