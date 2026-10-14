Nije svaki kesten za jelo: Jedna vrsta je otrovna, a druga je puna vitamina i minerala

Saznajte kako da prepoznate jestivi i otrovni kesten, kao i koje su nutritivne prednosti jestivog kestena za zdravlje.

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Jesen je sezona kestena, koji mnogi vole da jedu pečene ili kuvane, ali malo ko razmišlja o tome da nisu svi plodovi koji liče na kesten bezbijedni za ishranu. Jestivi kesten ima brojne nutritivne prednosti i može da bude dio uravnotežene ishrane, dok divlji kesten, koji se često može vidjeti u parkovima i drvoredima, nije namijenjen za jelo i može da izazove trovanje.

Kako da prepoznate jestivi, a kako otrovni kesten?

Najlakši način da ih razlikujete jeste da obratite pažnju na njihove plodove i čaure u kojima rastu. Jestivi kesten "Castanea sativa" nalazi se u veoma bodljikavoj čauri koja podseća na malog ježa. U njoj se obično razvija više plodova, koji imaju karakterističan šiljati vrh. Upravo je ova vrsta kestena namijenjena za ishranu, nakon odgovarajuće pripreme.

Sa druge strane, divlji kesten "Aesculus hippocastanum" najčešće ima jedan ili dva ploda u zelenoj čauri sa rjeđim bodljama. Njegovi plodovi su uglavnom okrugliji, glatki i sjajni, a na jednoj strani često imaju svijetlu mrlju. Za razliku od jestivog kestena, divlji kesten nije bezbijedan za jelo.

Važno je da se ne oslanjate samo na jednu karakteristiku prilikom prepoznavanja. Ako niste sigurni o kojoj je vrsti riječ, plod ne treba da jedete.

Zašto je divlji kesten otrovan?

Divlji kesten sadrži toksične materije, uključujući eskulin, zbog kojih njegovi plodovi nisu pogodni za ljudsku ishranu. Njihovo gutanje može da izazove mučninu, bolove u stomaku, povraćanje i proliv, a u težim slučajevima mogu da se jave i ozbiljniji simptomi.

Posebno je važno da roditelji obrate pažnju na djecu, koja tokom jesenjih šetnji često sakupljaju kestenje i koriste ga za igru. Plodovi divljeg kestena mogu da izgledaju primamljivo zbog sjajne, smeđe kore, ali ne smiju da se stavljaju u usta.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ni kuvanje ni pečenje ne treba da se smatra pouzdanim načinom da se otrovni plod učini bezbijednim za jelo. Ako neko slučajno pojede divlji kesten, trebalo bi da zatraži savjet zdravstvenog stručnjaka, a u slučaju ozbiljnih simptoma odmah da potraži hitnu medicinsku pomoć.

Koliko je jestivi kesten zdrav i šta sadrži?

Jestivi kesten je zanimljiv i zbog svog nutritivnog sastava. Za razliku od orasa, badema i lješnika, koji su bogati mastima, kesten sadrži više ugljenih hidrata, prvenstveno skroba, zbog čega može da bude dobar izvor energije.

Pečeni evropski kesten ima približno 245 kalorija na 100 grama. U toj količini nalazi se oko 53 grama ugljenih hidrata, pet grama vlakana i nešto više od dva grama masti. Sadrži i kalijum, magnezijum i vitamin C, mada nutritivne vrijednosti mogu da variraju u zavisnosti od vrste i načina pripreme. Zbog takvog sastava, kesten može da bude dio raznovrsne i uravnotežene ishrane, a njegove prednosti ne svode se samo na to što nam daje energiju.

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Jedna od važnih prednosti jestivog kestena jeste sadržaj vlakana, koja doprinose normalnom varenju i redovnom pražnjenju crijeva. Vlakna mogu da pomognu i da se duže osijećamo sito, pa kesten može da bude praktična užina tokom dana. Ipak, kao i sa drugim namirnicama bogatim vlaknima, važno je da količinu prilagodite sopstvenim potrebama i ostatku ishrane.

Sadrži vitamin C koji je važan za imunitet

Kada govorimo o namirnicama koje sadrže vitamin C, najčešće pomislimo na citrusno voće, ali i jestivi kesten može da doprinese njegovom unosu. Vitamin C ima važnu ulogu u normalnom funkcionisanju imunskog sistema, stvaranju kolagena i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Kesten zato može da bude koristan dio jesenje ishrane, ali ne treba da se očekuje da samostalno spriječi prehladu ili izliječi infekciju.

Jestivi kesten sadrži i minerale poput kalijuma i magnezijuma. Kalijum doprinosi normalnom funkcionisanju mišića i nervnog sistema, dok magnezijum učestvuje u brojnim procesima u organizmu, uključujući normalnu funkciju mišića i metabolizam energije. Iako je kesten izvor ovih nutrijenata, ne bi trebalo da da posmatrate kao lijek za grčeve, umor ili druge zdravstvene tegobe.

Izvor: YouTube/FoodFarmerEarth

Kesten može da se uklopi u način ishrane koji doprinosi očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova. Sadrži relativno malo masti u poređenju sa većinom drugih orašastih plodova, a obezbjeđuje vlakna i kalijum. Ipak, zdravlje srca zavisi od ukupnih životnih navika, uključujući kvalitet ishrane, fizičku aktivnost, san i kontrolu krvnog pritiska. Ne postoje razlozi da se kesten predstavlja kao namirnica koja samostalno sprečava ili liječi kardiovaskularne bolesti.

Da li je bolje jesti kuvani ili pečeni kesten?

I kuvani i pečeni jestivi kesten mogu da budu dobar izbor. Pečeni je omiljen zbog intenzivnijeg ukusa i mirisa, dok je kuvani mekši i često se koristi za pripremu pirea, supa i drugih jela. Najvažnije je da koristite provjereno jestivu vrstu i da plodove pravilno pripremite. Kesten koji je plesniv, truo ili neprijatnog mirisa ne treba da se jede.

(Mondo)