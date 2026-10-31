Medicinsko čudo u Kini: Ultrazvukom probudili pacijenta iz teške kome nakon izliva krvi u mozak

Pacijent u Kini koji je proveo tri mjeseca u komi nakon izliva krvi u mozak, ponovo je stekao sposobnost govora, samostalnog uzimanja hrane i hodanja uz pomoć druge osobe, nakon eksperimentalne terapije fokusiranim ultrazvučnim talasima, objavili su danas kineski mediji.

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Riječ je o djelu ranog kliničkog ispitivanja nove tehnologije koja koristi ciljane ultrazvučne talase za stimulaciju dubokih struktura mozga, sa ciljem obnavljanja moždanih funkcija kod pacijenata sa teškim neurološkim oštećenjima, prenijela je kineska državna televizija CCTV.

Tehnologiju je razvila grupa istraživača, među kojima su i stručnjaci iz Instituta za napredne tehnologije u Šenženu, koji djeluju u okviru Kineske akademije nauka.

Za razliku od nekih postojećih metoda, ova tehnika ne zahtijeva invazivnu hiruršku intervenciju niti ugradnju elektroda u mozak.

Metoda podrazumijeva korišćenje magnetne rezonance za identifikaciju ciljnih oblasti mozga, posebno talamusa, koji ima važnu ulogu u regulisanju svijesti i komunikaciji između neuronskih mreža, prenio je Tanjug.

Istraživači zatim usmjeravaju fokusirane ultrazvučne impulse ka tim oblastima, u pokušaju da obnove moždane mreže neophodne za očuvanje svijesti.

Prema dostupnim podacima u preliminarnom istraživanju sprovedenom u saradnji sa Medicinskim univerzitetom u Kunmingu, poboljšanje ponašanja koje ukazuje na očuvanje svijesti zabeleženo je kod 13 od ukupno 24 pacijenta sa hroničnim poremećajima svijesti.

Pacijenti su tokom četiri nedjelje primali po tri terapije nedjeljno, u trajanju od po 20 minuta.

U jednom od zapaženijih slučajeva, pacijent koji je tri mjeseca bio u komi nakon krvarenja u mozgu, poslije 30 dana ultrazvučne terapije i rehabilitacije ponovo je mogao da razgovara, samostalno jede i hoda uz pomoć druge osobe.

Fokusirani ultrazvuk privlači sve veću pažnju naučnika zbog mogućnosti da dopre do dubokih struktura mozga bez rizika povezanih sa otvaranjem lobanje ili hirurškim ugrađivanjem elektroda.

Slična istraživanja sprovode se i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu predvodi kliničko ispitivanje u koje je uključeno 60 pacijenata sa teškim povredama mozga.