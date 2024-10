Zašto se Karleuša razvela od Karića: Tvrdi da je Bogoljub sve namjestio, a mediji pisali da je varala muža

Jelena Karleuša iza sebe ima dva braka, a iako se u medijima polemisalo o onome što je dobila razvodima, jednom prilikom je otkrila istinu o svemu što se zapravo događalo.

Ljubavni život Jelene Karleuše oduvijek je bio zanimljiv široj javnosti, naročito sada kada se pjevačica razvela po drugi put.

Ona je odnedavno počela da iznosi i više detalja iz brakova u kojima je bila, ali i iz bivših odnosa, poput tragične veze sa biznismenom koji je ubijen.

Kako je rekla, imala je tada samo 21 godinu, i planirala je vjenčanje s njim, no do toga nije došlo. Mislila je da nikada više neće naći svoju sreću, no to se promijenilo kada je u njen život ušao Bojan Karić.

Par je odmah "kliknuo", i uslijedilo je "vjenčanje decenije", kako su to barem tada predstavljali mediji.

Podsjetimo, pjevačica i nasljednik bogate imperije vjenčali su se 23. septembra 2004. godine. Na vječnu ljubav pred Bogom zakleli su se u Crkvi Petra i Pavla na Topčideru, nakon čega su sklopili i građanski brak u "Vili Jelena" svadbenim veseljem pred 250 zvanica.

Mlada je tada blistala u nestvarno uskoj vjenčanici Donatele Versaće sa neobičnim izrezima, a od nakita je nosila samo vjenčani prsten.

Tada je odlučila da svom prezimenu doda i mladoženjino, ali je albume nakon toga nastavila da snima pod prezimenom Karleuša.

Međutim, par se razišao već u martu 2005. godine. Naravno, mnogi su se pitali zašto je sve puklo. Nažalost, ružne priče su se ispredale oko ovog razvoda, od toga da se Jelena udala zbog novca, preko toga da se nije dopadala Bojanovoj majci, te da je čak okupljen tim advokata da bi se razveli, do toga da je prevarila supruga sa tjelohraniteljom.

Što se tiče informacija i tračeva, Bojan je jedino potvrdio da je sve sa pravne strane završeno za nekoliko dana, da je burmu skinuo čim se razveo i da je tada odlučio da sa bivšom suprugom više nikada ne razmijeni ni riječ. O razvodu je progovorio samo jednom za magazin Glorija i na početku je naglasio da je sa Jelenom Karleušom planirao da provede život.

"Ne bih se ženio da nije bilo tako. Sve je funkcionisalo lijepo dok se neke stvari nisu desile. Šta je bilo, bilo je, na to sam stavio tačku i živim svoj život", istakao je tada, pa nastavio o razočarenju u čitavu bajku.

"Ne, meni je dvije godine bilo lijepo i ne kajem se. Bilo mi je teško u početku, neke stvari nisam mogao da razumijem, a onda sam se pomirio sa svim što se dogodilo. Presjekao sam i sad živim super. Zadovoljan sam, izlazim, radim i uživam. Kad na nešto stavim tačku, okrenem drugi list i više se ne vraćam. Sad idem dalje. Sad živim u drugom stanu. To je privremeno, dok se kuća ne završi. Počeli smo renoviranje u bračnoj idili, planirajući djecu, ali sam sve to zaustavio i zadao glavobolje arhitekti i enterijeristi, pošto će sada biti više momački stil, opuštenije i veselije", otkrio je Bojan Karić tada.

Šta je Jelena dobila nakon razvoda?

Iako su mnogi mislili da je Jelena profitirala nakon razvoda, istina je da pjevačica nije dobila ni cvonjlka iako nije bio potpisan predbračni ugovor.

Bojan je za Gloriju svojevremeno objasnio zbog čega.

"Nije bilo predbračnog ugovora jer nije bilo ni razloga. Nemam ništa na svoje ime. Sve se vodi na mog oca i stričeve. Dovoljno je što primam veliku platu, lijepo živim i imam za sve što je potrebno.

Žena koja se uda za mene, da bi dobila kuću od mog oca, mora malo da bude u braku sa mnom, da rodi bar dvoje djece. To je logično, tako sam vaspitan. Ne može poslije tri dana da dobije kuću i ode. Ako je sa mnom, ima zaista sve. Jelena je imala i ranije, a sama može da zaradi mnogo, tako da se to pitanje nije postavljalo", objasnio je nasljednik imperije Karić.

Inače, nakon što su se pojavile ružne glasine da se Jelena za Bojana udala zbog novca, oglasila se i njegova sestra koja je demantovala ove priče.

"Ona se svakako nije udala za njega zbog para, već su se voljeli. Ima djevojaka koje žele da uđu u našu porodicu zbog novca, ali Jelena nije jedna od tih. S njom sam se baš lepo slagala, bila mi je jedna od omiljenih snajki. Karleuša je privatno veoma pristojna i fina osoba, uvijek mi je ukazivala poštovanje, nemam ništa ružno da kažem o njoj. O njoj sam imala lijepo mišljenje i imam ga i dalje", ispričala je Bojanova sestra Danijela Karić jednom prilikom za Informer.

Ko je lažni ljubavik koji je navodno jedini profitirao?

Ipak, Jelena se pre izvjesnog vremena prvi put dotakla razvoda od Karića i istakla da joj je sve namjestio Bogoljub Karić.

"Bogoljub Karić je bio protiv moje veze sa Bojanom. Čak me je i zabranio na BK TV, iako sam bila njihov ekskluzivac. On je meni i rekao da je protiv naše ljubavi. Lažirao je istraživanja u kojima sam ja poslije Madlen Olbrajt najomraženija u Srbiji. On je, naravno, bio najvoljeniji. Objasnio mi je da ja negativno utičem na porodicu Karić. S druge strane, Bojanovi roditelji Sreten i Slavica su mene obožavali. Prozivao je on mene redovno na tim porodičnim ručkovima na kojima je bilo nas 50. Čovjek je sjedio na čelu, svi ćute i jedu supu, a Bogoljub se obraća samo meni. Ja sam bilo duboko deprimirana", pričala je Karleuša u Informer podkastu, a potom se dotakla i afere tjelohranitelj.

"Bojana nikada nisam prevarila.Desilo se u 7.15 ujutru, dva mjeseca poslije naše svadbe, da je na naša vrata zakucao moj tjelohranitelj. Bogoljubov telohranitelj, koji je meni bio dodijeljen. Došao je i mom mužu u lice rekao da je u vezi sa mnom i da hoće da me oženi. U tom momentu, Bogoljub Karić je vlasnik mobilne telefonije i može da radi s vašim telefonom šta želi. Ja sam tada spavala. Bojan dolazi do mene i govori mi šta se upravo desilo. Šokirala sam se. Taj momak je u svom telefonu imao naše ljubavne prepiske. Sve one priče da sam ja uhvaćena na zadnjem sjedištu "hamera" su izmišljene. Sve ovo može da potvrdi i Bojan", rekla je Jelena.

"On zna da me nikada nije uhvatio na zadnjem sjedištu. Mnogo bi mi olakšao da je rekao istinu u javnosti, jer sam ja prošla torturu. Predstavljena sam kao ku*va i preljubnica. Pokušala sam i tada da mu objasnim, ali sam odmah vidjela na licu da mu se "sklopilo" sve što su mu o meni pričali, a nije mi govorio. Spakovao se i otišao je iz stana. Ubrzo sam i ja otišla i od Slavice sam tražila da mi pošalje papir da potpišem da želim sporazumni razvod.Ništa mi nije trebalo jer sam ja ipak bila i ostala šmekerka.Mnogi ne znaju da sam ja platila i naš medeni mjesec u Dubaiju. Imao je on, ali sam baš zbog Bogoljuba to željela. Bogoljub je njemu, inače, "ukidao" novac, ali mu je Sreten davao. On nas je podržavao. Bojana sam mnogo voljela. Možda i najviše. Čitava situacija me je pogodila", ispričala je pjevačica.

"Tjelohranitelj je dobio auto kako sam čula. Ja sam dobila medijski linč i razvod. Bojana nikada nisam prevarila. Neka je Bojan zdrav i živ i njegova divna porodica", zaključila je na kraju.

