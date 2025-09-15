Podignuta optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumac prisluškivao bivšu ženu, policija našla 10.000 snimaka

Hrvatski mediji prenose da je protiv glumca Momčila Otaševića podignuta optužnica zbog prisluškivanja bivše žene Jelene Perčin.

Opštinsko krivično tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv Momčila Otaševića zbog neovlašćenog snimanja bivše supruge Jelene Perčin.

Portal Indec prenosi da je Opštinski krivični sud u Zagrebu potvrdio optužnicu protiv glumca Momčila Otaševića za jedno od dva krivična djela koja su mu se stavljala na teret. Radi se o krivičnom djelu neovlašćenog zvučnog snimanja i prisluškivanja.

Sud je na sjednici optužnog vijeća poništio raniji krivični nalog, kojim je Otašević bio proglašen krivim bez rasprave, i razdvojio postupak u dva dijela. Za prvo krivično djelo – opisano u tački 1 optužnice – postupak je obustavljen jer je oštećena, Jelena Perčin, povukla prijedlog za krivično gonjenje.

Mediji su ranije objavili da je Momčilo u stanu u kojem je živjela Jelena, iznad ormarića sa brojilima za gas i struju, postavio mali crni uređaj dimenzija 6x8 cm, koji je bio sakriven iza dvije letvice. Policija je pronašla 10.000 snimaka koji su na taj način nastali.

Optužnica ne znači da je Otašević kriv

Sud je u obrazloženju naveo da postoje dokazi koji ukazuju na osnovanu sumnju da je glumac počinio krivično djelo iz tačke 2 optužnice. Ti dokazi uključuju zapisnike o pretresu stana i drugih prostora, potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, audio-video snimke ispitivanja okrivljenog, kao i iskaze svjedoka.

Potvrda optužnice ne znači da je Otašević proglašen krivim, već da predmet ide na suđenje. Na glavnoj raspravi, koja je javna, tužilac će iznijeti optužbe, odbrana će imati priliku da ih ospori i predloži svoje dokaze, a sud će na kraju donijeti presudu – osuđujuću ili oslobađajuću.

