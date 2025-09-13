"Gorštak" se povrijedio, zaustavljeno snimanje

logo
Autor Vesna Kerkez
Snimanje dugo očekivanog rimejka filma "Gorštak" ("Highlender"), o besmrtnom škotskom ratniku, obustavljeno je zbog teške povrede glumca Henrija Kavila (42).

henri kavil povrijeđen na snimanju Gorštaka Izvor: Carlos Dafonte/NurPhoto / Shutterstock / Profimedia

Detalji o povredama britanskog glumca nisu poznati, ali su očigledno prilično ozbiljne kada je produkcija snimanje nove verzije filma zakazala za 2026. godinu, piše Skaj njuz, prenosi Tanjug.

Film "Highlander", koji režira Čed Stahelski, zasnovan je na originalnom filmu istog imena iz 1986. godine u kojem su prvobitno glavne uloge igrali Kristofer Lamber i Šon Koneri.

U novoj verziji ovog fantastičnog filma takođe će se okupiti poznate glumačke zvijezde poput Rasela Kroua i Dejva Batiste.

Povrijeđeni glumac je u julskom intervjuu za Holivud Reporter izjavio da je ovog ljeta potpuno fokusiran na film.

(MONDO)

