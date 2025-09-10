logo
Otkrivena tajna scene iz filma "Goodfellas": Nisu imali scenario, bakica u bade mantilu postala hit zbog jedne stvari

Otkrivena tajna scene iz filma "Goodfellas": Nisu imali scenario, bakica u bade mantilu postala hit zbog jedne stvari

U filmu Martina Skorsezea "Goodfellas" glumi i njegova majka. Igrala je majku Džoa Pešija, i imala samo jedan zadatak

Film Martina Skorsezea iz 1990. godine "Goodfellas", okupio je zvučna glumačka imena kako bi ispričala priču o mafijašu koji je postao doušnik FBI-a Henriju Hilu.

U filmu su ograli De Niro,Rej Liota, Džo Peši... ali i mama Martina Skorsezea.

Jedna od najomiljenijih scena u filmu je ona kada gangsteri svraćaju kod Tomijeve majke usred noći, a koja je bila potpuno neplanirana.

Režiser Martin Skorseze dao je samo okvirnu instrukciju: da lik, kojeg glumi njegova majka Ketrin Skorseze, treba da se ponaša "majčinski".

Rezultat? Topli razgovor sa brižnom mamom uz domaći obrok u 2 ujutru, pri čemu je Ketrin šarmantno improvizovala sve, od nuđenja hrane do pokazivanja svoje slike sa psima.

