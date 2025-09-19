logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slavni muzičar poginuo u avionskoj nesreći: Letjelica se srušila u blizini škole, isplivali snimci

Slavni muzičar poginuo u avionskoj nesreći: Letjelica se srušila u blizini škole, isplivali snimci

Autor Marina Cvetković
0

Slavni tekstopisac i dobitnik Gremi nagrade Bret Džejms poginuo je u 57. godini u padu aviona u Sjevernoj Karolini.

Slavni muzičar poginuo u avionskoj nesreći: Letjelica se srušila u blizini škole, isplivali snimci Izvor: YouTube printscreen

Nesreća se dogodila kod škole u Frenklinu, prenose strani mediji, a jezivi snimci obišli su svijet.

Snimci avio nesreće u kojoj je poginuo Džejms Bret
Izvor: Youtube / FOX NASHVILLE

Incident se dogodio u četvrtak popodne, a u udesu su stradale još dvije osobe. Kako su prenijeli tamošnji mediji, prema podacima koji su dostupni, avion tipa Cirrus SR22T poletio je iz Nešvila u Tenesiju i srušio se u okrugu Mejson, nedaleko od škole u mjestu Frenklin, oko 15 časova po lokalnom vremenu.

Portal FlightAware javlja da je letjelica je bila registrovana na ime muzičara, čije je puno ime Bret Džejms Kornelijus.

Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) preuzeo je istragu i vodiće dalju analizu uzroka tragedije.

Džejms je bio jedan od najpoznatijih tekstopisaca savremene kantri muzike. Najveći uspjeh postigao je 2007. godine kada je osvojio Gremi nagradu za pjesmu "Jesus, Take the Wheel", koju je izvodila Keri Andervud. Tokom karijere sarađivao je sa brojnim zvijezdama i ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Vijest o njegovoj smrti šokirala je muzičku zajednicu.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA