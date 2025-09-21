Udala se kćerka Bilje Krstić: Vjenčanje bilo u šumi, mladenci nosili vjenčiće na glavi

Kćerka pjevačice Bilje Krstić, Lenka Arsić vjenčala se na Kosmaju, a svadbena ceremonija držana je isprva u tajnosti.

Bilja Krstić, poznata pjevačica etno muzike, otkrila je da je na kćerkinom vjenčanju bilo mnogo mladih ljudi, kao i da je orkestar bio odličan. Lenka Arsić vjenčala se na Kosmaju, a svadbena ceremonija držana je isprva u tajnosti.

Na svadbi se pojavila i Gorica Popović, koja je sve snimala telefonom. Kako je Bilja sada otkrila za medije, nije željela da se to previše pročuje jer su htjeli da sve prođe u intimoj atmosferi, a bilo je i njenih prijatelja iz javnog svijeta.

"Udade se moje Lenče"

"Tačno je da se Lenka udala i mogu da vam kažem da je bilo prelijepo. Nismo mi to htjeli previše da širimo, nekako je to intimna stvar, željeli smo da prođe tako nekako što se kaže samo za nas", izjavila je Bilja za Blic.

"Bila je to onako jedna mladalačka svadba, divna atmosfera. Sve je organizovano na Kosmaju u šumi. Bila je tu i moja Gorica Popović, još mnogo ljudi koji su mi dragi, ali većinom omladina. Svirao je orkestari, bili su zaista fantastični, tako da šta da vam kažem, udade se moje Lenče", rekla je Bilja ushićeno.

Mladenci su nosili vjenčiće na glavi, mlada je blistala u vjenčanici, dok je mladoženja imao bijelu košulju i preko nje sivi prsluk. Na društvenim mrežama Bilja nije dijelila snimke, ali su isplivali oni koje su dijelili gosti, a među njima je bila i glumica Gorica Popović.

Podsjetimo, poznata pjevačica etno muzike iz braka sa pokojnim glumcem Tihomirom Arsićem ima kćerke Milicu i Lenku.

