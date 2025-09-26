Poginula slavna turska pjevačica: Zvijezda devedesetih pala sa terase

Turska pjevačica Gjulu, poznata po romskim melodijama devedesetih, preminula je u 51. godini nakon što je pala sa balkona svog stana u Činarčiku.

Turska muzička zvijezda Gjulu, jedna od najvoljenijih pjevačica arapskog melosa, tragično je izgubila život u 51. godini. Prema dostupnim informacijama, pjevačica je stradala nakon pada sa balkona svoje kuće u mjestu Činarčik, u okrugu Jalova. Tužna vijest odjeknula je širom zemlje i duboko pogodila njene brojne obožavaoce, piše EnHaberler.

Bugün, sevdiğimiz bir ses sustu…

Güllü’yü, kalbimize kazınan bu hüzünlü şarkısıyla anıyoruz:



“Boşuna sevmişim, değmezmiş sana…”#güllüpic.twitter.com/HP2JWHZCrQ — netd müzik (@netdmuzik)September 26, 2025

Nesreća na terasi

Prema pisanju turskih medija, tragedija se dogodila u ranim jutarnjim satima, oko tri časa poslije ponoći. Pjevačica je sedela na balkonu svog stana na šestom spratu, u društvu kćerke i prijateljice, kada joj je iznenada pozlilo i izgubila je svijest. U tom trenutku pala je sa balkona i, nažalost, preminula na mestu nesreće.

Ubrzo nakon šokantnog događaja, društvene mreže preplavile su glasine da je pjevačica digla ruku na sebe. Međutim, porodica je takve tvrdnje odmah odbacila. Njen sin, Tugberk Jagiz, oglasio se oko 6.30 ujutru video-porukom na društvenim mrežama, odlučno negirajući spekulacije o samoubistvu i moleći javnost da pokaže poštovanje prema njihovom bolu.

– Saopštavam ovu tužnu vijest. Moja majka, cenjena umetnica Gjulu, preminula je u tragičnoj nesreći koja se dogodila prošle noći. Glasine o samoubistvu koje kruže su netačne. O detaljima sahrane obavestiću vas ovde. Neka počiva u miru – rekao je on.

Ko je bila Gjulu?

Gjulu je rođena 1973. godine u istanbulskoj četvrti Kasım-paša. Na scenu je zakoračila već sa 15 godina, 1988. godine, nastupajući po svadbenim salama.

Gjulu Sabah olmadan Izvor: YouTube

Slavu je stekla tokom devedesetih godina zahvaljujući romskim melodijama koje su je proslavile širom Turske. Nakon udaje povukla se sa scene na izvjesno vrijeme i posvetila porodici. Sa suprugom je dobila dvoje djece, a posle razvoda 2000. godine vratila se muzici i nastavila da gradi karijeru.