Slavni glumci daju svoj glas za AI: "Ne zamjenjujemo ljude, već ih slavimo"

Oskarovci Majkl Kejn i Metju Mekonahi sklopili su ugovore sa kompanijom za kloniranje glasova ElevenLabs koji će omogućiti tehnologiji vještačke inteligencije (AI) da replicira njihove glasove.

Izvor: DFree/Shutterstock

Kejn je u saopštenju rekao da kompanija ElevenLabs "koristi inovacije ne da bi zamijenila čovječanstvo, već da bi ga proslavila".

"Ne radi se o zamjeni glasova, već o njihovom pojačavanju i otvaranju vrata za nove pripovjedače svuda", naveo je 92-godišnji britanski glumac u pisanoj izjavi, prenosi "Observer".

Mekonahi je, takođe, rekao da ulaže u taj startap sa sjedištem u Njujorku i da sa njim sarađuje već nekoliko godina.

Dodao je da je odlučio je da licencira svoj glas za korišćenje u modelima AI, čime se pridružio Majklu Kejnu, koji je takođe u partnerstvu sa kompanijom ElevenLabs, objavile su Nezavisne novine.

Ovaj startap je poznat po tome što nudi platformu za "legendarne glasove", omogućavajući upotrebu digitalnih replika glasova slavnih ličnosti u različitim kreativnim projektima.

Mekonahi je rekao da će mu sporazum omogućiti izdavanje španske verzije svog popularnog biltena "Lyrics of Livin’", koja će biti sinhronizovana njegovim digitalnim glasom.

Mekonahi i Kejn vjeruju da je vještačka inteligencija alat koji može da pojača ljudsku kreativnost, a ne da je zamijeni.

Kompanija ElevenLabs ističe da je njen model zasnovan na pristupu koji stavlja akcenat na pristanak i kontrolu umjetnika, što je u skladu sa najnovijim pravilnicima američkog sindikata glumaca (SAG-AFTRA).

Na ovaj način, umjetnici mogu da odobre korišćenje svojih glasova u projektima AI i dobiju odgovarajuću naknadu. Osnovana 2022. godine sa sjedištem u Njujorku, kompanija ElevenLabs je prvobitno razvila tehnologiju za presnimavanje zvuka na različite jezike za filmove, audio-knjige i video-igre kako bi se sačuvali glas i emocije govornika.

Kompanija je u januaru 2023. godine saopštila da bilježi "sve veći broj slučajeva zloupotrebe kloniranja glasa" i obećala nove mjere zaštite kako bi se suzbila zloupotreba, uključujući ograničavanje funkcija na plaćene korisnike, prenosi B92.

Međutim, godinu dana kasnije, digitalni konsultant je uspio da koristi softver ElevenLabs da imitira glas tadašnjeg predsjednika Džozefa Bajdena u poruci putem robo-kola poslatoj hiljadama birača u Nju Hempširu. Kompanija sada tvrdi da ima dodatne mjere za blokiranje kloniranja glasova poznatih ličnosti i drugih poznatih ličnosti bez njihovog pristanka.

(Mondo)