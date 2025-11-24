logo
Rege muzika izgubila velikana: Džimi Klif preminuo u 81. godini

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Svjetska muzička rege scena ostala je bez legende Džimija Klifa. Pamtiće se po karijeri dugoj šest decenija, a bavio se ne samo muzikom već i glumom.

Preminuo pjevač Džimi Klif Izvor: Christian Rose / Roger Viollet / Profimedia

Pjevač i glumac Džimi Klif umro je u 81. godini, piše Sky news. Ostavio je brojne hitove, među kojima se izdvajaju pjesme "You Can Get It If You Really Want", "The Harder They Come" i "Many Rivers To Cross".

Njegova supruga Latifa Čembers napisala je na Instagramu: "Sa dubokom tugom saopštavam da je moj suprug Džimi Klif preminuo zbog epileptičnog napada nakon kojeg je uslijedila upala pluća."

"Zahvalna sam porodici, prijateljima, kolegama umjetnicima i saradnicima koji su sa njim dijelili njegovo putovanje. Svim njegovim obožavaocima širom svijeta, znajte da je vaša podrška bila njegova snaga tokom cijele karijere. Zaista je cijenio ljubav svakog obožavaoca".

Zahvalila se medicinskom osoblju koje je brinulo o njenom mužu pa je poručila: "Džimi, dragi moj, počivaj u miru. Ispuniću tvoje želje. Vidimo se, legendo".

Džimi Klif ostavio je za sobom i dvoje djece. Prije 22 godine vlada Jamajke dodijelila mu je priznanje Jamaican Order of Merit. Postao je član Rokenrol kuće slavnih 2010.

(Mondo.rs)

