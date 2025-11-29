Strah, zbunjenost i ljubav: Ema Heming o prvim znakovima bolesti Brusa Vilisa

Ema Heming, supruga Brusa Vilisa, otkrila je prve znakove bolesti slavnog glumca.

Ema Heming otkrila je detalje iz najtežih dana.

Brus sve rjeđe govori.

Njegovo neobično ponašanje bilo je posljedica bolesti, a ne braka.

Brus Vilis boluje od frontotemporalne demencije (FTD) - rijetke, neizlječive neurodegenerativne bolesti koja uništava frontalne i temporalne režnjeve mozga. Ova bolest utiče na govor, ponašanje, emocije i kognitivne sposobnosti.

O slavnom glumcu brine porodica, posebno supruga Ema Heming, koja u svojoj knjizi "Neočekivano putovanje" govori o prvim znakovima demencije kod glumca: "Počela sam da primjećujem da se tokom večere ili drugih porodičnih obroka Brus isključi. Razmatrala sam sve moguće scenarije. Da li je problem u našem braku?".

Dijagnoza Brusa Vilisa

Godine 2022. porodica Brusa Vilisa objavila je da glumac boluje od afazije - poremećaja komunikacije koji otežava govor i razumijevanje jezika. To ga je primoralo da završi glumačku karijeru. U februaru naredne godine potvrđena je konačna dijagnoza - frontotemporalna demencija. Ne postoji efikasan tretman niti način da se njen napredak zaustavi.

FTD kod glumca napreduje. Brus sve rjeđe govori, čita i kreće se samostalno. Prema nekim navodima, ne pamti da je bio glumac, a kontakt sa stvarnošću mu je veoma ograničen. Porodica kaže da je njegovo stanje "stabilno za ovu bolest", ali nema poboljšanja. Ema naglašava da bolest zahtijeva mirno okruženje i stručnu njegu.

Prvi simptomi bolesti

Ema Heming je upravo objavila knjigu u kojoj dijeli svoju priču, ali i savjete kako organizovati brigu o osobi sa demencijom. U njoj opisuje kako su izgledali prvi simptomi kod Brusa i kako ih je u početku tumačila.

"Ne mogu tačno da kažem kada je počelo, ali u nekom trenutku, naš odnos se pokvario. Nekih razgovora sam se sjećala drugačije od Brusa, pa su nesporazumi postajali sve češći. Ponekad sam mislila: 'Da li je ozbiljan? Da li se pretvara? Ili sam ja ta koja gubi razum?'. Razlike su bile suptilne, ali sve češće".

Ema je osjećala da nešto nije u redu.

"Brus se ponašao drugačije nego obično". Navodi da je on uvijek bio dominantna figura u njihovom odnosu i porodici, a sada se povlačio i prepuštao odluke njoj. Znajući njegovu pravu prirodu, to ju je zbunjivalo, ali i natjeralo da ostane uz njega.

Razmišljala je o brojnim mogućim objašnjenjima - da li je problem u njihovom braku, možda loše spava ili je riječ o problemima sa sluhom? Podsjetila se da je Brus krajem 80-ih na snimanju "Umri muški" ispalio hitac ispod stola i, jer nije imao zaštitu u ušima, izgubio veći dio sluha na jedno uvo.

"Kada smo bili sami, to nikad nije bio problem. Ipak, godinama kasnije, tokom porodičnih obroka, primijetila sam da se Brus povlači. Sjedio bi po strani, bez učešća u razgovoru. Treba imati u vidu da je za porodičnim stolom bio jedini muškarac među ženama - ja, naše dvije kćerke i njegove tri starije kćerke pričale smo bez prestanka. U početku sam mislila da nam samo dopušta da 'blebećemo', kako je govorio. Pretpostavljala sam da mu gubitak sluha pomaže da se 'isključi'. Danas znam da je njegovo povlačenje vjerovatno bilo posljedica kognitivnog preopterećenja i problema u obradi govora - čest simptom primarne progresivne afazije. To je bio rani znak njegove bolesti", objašnjava Heming.

"Bila sam paralisana od straha"

U nekom trenutku, Ema je došla do granice strpljenja.

"Brus mi je išao na živce", priznaje.

Istovremeno, nije znala šta da uradi. Ljekari nisu sumnjali na bolest, pa joj nije padalo na pamet da Brus možda boluje od nečeg ozbiljnog. Nije bila sigurna ni šta bi im rekla, jer su njene bilješke djelovale "neuhvatljivo". Željela je da zaštiti privatnost porodice i poznatog supruga.

Kao mnogi njegovatelji, počela je da pretražuje simptome na internetu. Pročitala je da bi jedan od "najboljih" scenarija bio - benigni tumor koji pritiska mozak. To ju je čak i obradovalo. Uklonio bi se i sve bi bilo kao prije. Nažalost, istina je bila mnogo teža. Snimak mozga pokazao je ozbiljne neurodegenerativne promjene koje uzrokuju afaziju i druge simptome koje je primjećivala. Tek nekoliko mjeseci kasnije stigla je prava dijagnoza.

Heming se našla u situaciji poznatoj milionima njegovatelja širom svijeta. Ljekar joj je objasnio od čega njen muž boluje - i to je bilo sve.

"Jedini izvor informacija bila je tanka brošura koju mi je stavio u ruku dok nas je ispraćao iz ordinacije uz riječi: 'Vidimo se za nekoliko mjeseci'. 'Šta? Zar je to sve?', pomislila sam", piše ona.

"Bila sam preplavljena, paralisana strahom, nisam znala kome da se obratim. Reći da sam se osjećala usamljeno - ništa ne znači".

Ipak, kada je konačno saznala da Brus ima afaziju, a potom i FTD, osjetila je olakšanje.

"Napokon sam shvatila da naši bračni problemi nisu bili njegova krivica, kao ni čudna ponašanja ili suptilne promjene u njegovoj ličnosti. Sve je to bio rezultat propadanja njegovog mozga. 'Nisi to radio namjerno', pomislila sam gledajući ga. 'Bio si tu sve vrijeme'".

Šta je frontotemporalna demencija?

FTD je grupa neurodegenerativnih bolesti koje karakteriše gubitak nervnih ćelija u frontalnom i temporalnom režnju mozga. Ovi dijelovi upravljaju ličnošću, emocijama, jezikom, ponašanjem i izvršnim funkcijama. To je drugi najčešći uzrok demencije ranog početka (poslije Alchajmerove bolesti) i obično se javlja između 40. i 65. godine.

Najčešći simptomi uključuju:

promjene ponašanja i ličnosti

gubitak empatije, emocionalna ravnodušnost

nedostatak socijalnih kočnica, impulsivnost

apatija ili, suprotno, euforija

ponavljajuće, stereotipne radnje

promjene u ishrani (pretjerano jedenje, želja za slatkim)

teškoće u tečnom govoru (progresivna afazija)

problemi u razumijevanju i građenju rečenica

siromašan vokabular, teškoće u imenovanju

slabije izvršne funkcije (planiranje, organizacija)

teže donošenje odluka i procjena situacija

ukočenost, usporeni pokreti

kasnije - problemi sa hodanjem i gutanjem

Bolest napreduje brže od Alchajmera. Prosječno trajanje života nakon dijagnoze je 8-10 godina, ali raspon je širok (2-20 godina). Rana dijagnoza i sveobuhvatna briga mogu da poboljšaju kvalitet života, ali ne zaustavljaju bolest.

