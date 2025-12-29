Stiv Martin pronašao sreću sa 26 godina mlađom ljepoticom: Slavni glumac u 68. dobio prvo dijete

Stiv Martin ima već jedan brak iza sebe sa glumicom Viktorijom Tenant.

Holivudski glumac i komičar Stiv Martin, koji iza sebe ima višedecenijsku uspješnu karijeru, posljednjih godina je zvijezda serije "Samo ubistva u zgradi", iza koje stoji i kao jedan od autora i producenata.

Na svim premijerama i dodjelama nagrada, a njegova serija ih je osvojila napretek, Martinu društvo pravi supruga En, a mnogi se iznenade kad čuju da je razlika između njih čak 26 godina.

Stiv Martin je prethodno bio u braku s britanskom glumicom Viktorijom Tenant od 1986. do 1994. godine, a imao je još nekoliko značajnih veza, s pjevačicom Karen Karpenter i glumicama Meri Tajler Mur i, danas pokojnom, En Heč.

Današnju suprugu je upoznao sredinom dvijehiljaditih, dok je ona radila kao fekt-čekerka za list The New Yorker. Prvi put su pričali telefonom, kad je En Stringfild dobila zadatak da provjeri činjenice koju je Stiv Martin napisao u jednom svom tekstu.

"Razgovarali smo telefonom oko godinu dana prije nego što smo se sreli", rekao je glumac za AARP prije nekoliko godina.

Vjenčanje kao iznenađenje

En, za koju prijatelji kažu da je vrlo stidljiva, potom je stupila u vezu s više od dvije i po decenije starijom zvijezdom komedije, a par je 2007. priredio romantično vjenčanje koje je bilo iznenađenje i za njihove goste.

Stiv i En su pozvali prijatelje i porodicu u svoj dom u Los Anđelesu, a tek kada se okupilo 75 zvanica shvatili su da su stigli na razmjenu zavjeta. Uloga matičara je pripala nekadašnjem senatoru Bobu Kereju, Martinovom prijatelju, a među gostima su bili Dajen Kiton, Tom Henks, Judžin Levi i mnoge druge zvijezde. Stiv je tada imao 62 godine, a njegova supruga 36.

Prvi put tata u sedmoj deceniji

Par je 2012. dobio svoje jedino dijete, kćerku Meri Martin, u momentu kad je glumac imao 67 godina, ali on smatra da je za njegovo dijete mnogo bolje što je stiglo u njegov život u poznim godinama.

"Mislim da bih, da sam dobio dijete ranije, bio užasan otac jer bih najviše pažnje usmjerio na karijeru", iskren je glumac, koji kaže da djevojčica njemu pruža mnogo više nego on njoj i da imaju otvoren odnos.

"I moja supruga bi mi bila dovoljna nagrada u životu... ali sada mi je rodila i prelijepo dijete", rekao je glumac na jednoj dodjeli nagrada.

Iako je En uvijek uz supruga, ona nije ljubiteljka crvenog tepiha, pa nikad do sad nije pozirala s njim na takav način.

