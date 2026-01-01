Skandal na dočeku Nove godine: Đogani prekinuo nastup i rekao da je organizator pobjegao s parama, "vi sjedite i jedite"

Đole Đogani prekinuo nastup za Novu godinu i poručio publici da nastavi da se provodi, ali bez njih, jer je organizator, navodno, pobjegao s parama.

Nova godina za estradnjake krenula je skandali. Na dočeku 2026. godine u Njemačkoj u Hagenu gdje je nastupala grupa Đogani desila se prevara. Organizator je, kako tvrde, pobjegao i nije isplatio ni Đoleta i Vesnu Đogani, ali ni muzičare. Zbog toga su odlučili da prekinu nastup na samom dočeku 2026. godine.

"Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovde i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pjevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom", rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

"Vi možete da sjedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promijenite raspoloženje, budite raspoloženi", rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.

Nadica Ademov izašla na binu i rekla da neće pjevati

Vesna i Đole Đogani nisu jedini koji su sinoć prekinuli nastup. Njihova koleginica Nadica Ademov nije ni želela da nastupi nakon što joj je organizator promijenio vreme nastupa.

Nadica je ipak izašla na binu na Sajmu i obratila se publici, a potom otišla kući.

