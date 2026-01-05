Isplivao video sa novogodišnje žurke Bezosa i Loren Sančez: "Bila je to borba za život"

Slavni par proslavio je praznike među zvijezdama, ali razlike među njima postale su itekako vidljive

Prve praznike kao supružnici, poslovni mogul Džef Bezos i bivša novinarka Loren Sančez proveli su onako kako jednom poznatom paru i priliči – Božić su proslavili u prestižnom Aspenu, a Novu godinu dočekali na ostrvu Sveti Bartolomej. Međutim, priča se da Bezos svojoj razigranoj supruzi ne može da parira.

Na skijalištu koje je svake godine epicentar megazvijezda okupile su se, između ostalih, Maraja Keri, Kejt Hadson, Kardašijanke, Bela Hadid i Bruks Nejder, a Bezos i njegova Loren tamo su nastavili njeno rođendansko slavlje i uklopili Badnje veče i Božić. Viđeni su nekoliko puta u upečatljivim izdanjima, a posebno sa "matching" kaubojskim šeširima.

Praznike su nastavili na popularnom ostrvu, brzo zamijenivši snijeg za plažu, a tamo su im se pridružile i druge zvijezde poput Nine Dobrev, Majlsa Telera, Glena Pauela i Hajdi Klum, dok je par viđen i u društvu Leonarda Dikaprija.

Međutim, izvori koji su pratili dešavanja među poznatima tokom praznika navode da je tajkun teško pratio energiju svoje supruge. Dok je Sančez viđena kako pleše svim srcem i zrači mirom, izvještaji tvrde da je Bezos djelovao iscrpljeno, pokušavajući da isprati njenu energiju, piše Reality Tea.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako Loren zna dobro da se zabavi, dok Džef samo stoji pored nje. U komentarima se piše da djeluje "neprijatno".

"Džef Bezos se muči da parira energiji Loren Sančez. Njena energija je neprestana. Skakala je, plesala, smijala se, a Džef se borio za život. Izgledao je iscrpljeno", rekao je izvor. Dok su slavili u luksuznom okruženju na ostrvu, Sančez je navodno bila potpuno posvećena uživanju u trenutku. "Bila je kao vihor, a Džef ju je samo pratio", dodaje izvor.

Čak i u Aspenu, razlika u njihovim ličnostima navodno je bila primjetna. Kada su viđeni u zajedničkoj kupovini, Sančez je djelovala optimistično i energično, dok je Bezos održavao miran i opušten tempo. Drugi izvor je naglasio: "Srećan je, ali očigledno iscrpljen pokušavajući da je isprati," prenosi Jutarnji.hr.

