logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivao video sa novogodišnje žurke Bezosa i Loren Sančez: "Bila je to borba za život"

Isplivao video sa novogodišnje žurke Bezosa i Loren Sančez: "Bila je to borba za život"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Slavni par proslavio je praznike među zvijezdama, ali razlike među njima postale su itekako vidljive

Novogodišnje slavlje Džefa Bezosa Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prve praznike kao supružnici, poslovni mogul Džef Bezos i bivša novinarka Loren Sančez proveli su onako kako jednom poznatom paru i priliči – Božić su proslavili u prestižnom Aspenu, a Novu godinu dočekali na ostrvu Sveti Bartolomej. Međutim, priča se da Bezos svojoj razigranoj supruzi ne može da parira.

Na skijalištu koje je svake godine epicentar megazvijezda okupile su se, između ostalih, Maraja Keri, Kejt Hadson, Kardašijanke, Bela Hadid i Bruks Nejder, a Bezos i njegova Loren tamo su nastavili njeno rođendansko slavlje i uklopili Badnje veče i Božić. Viđeni su nekoliko puta u upečatljivim izdanjima, a posebno sa "matching" kaubojskim šeširima.

Praznike su nastavili na popularnom ostrvu, brzo zamijenivši snijeg za plažu, a tamo su im se pridružile i druge zvijezde poput Nine Dobrev, Majlsa Telera, Glena Pauela i Hajdi Klum, dok je par viđen i u društvu Leonarda Dikaprija.

Međutim, izvori koji su pratili dešavanja među poznatima tokom praznika navode da je tajkun teško pratio energiju svoje supruge. Dok je Sančez viđena kako pleše svim srcem i zrači mirom, izvještaji tvrde da je Bezos djelovao iscrpljeno, pokušavajući da isprati njenu energiju, piše Reality Tea.

@ulyana.gilmanIt’s in your eyes!✨ Girl your Energy make my day!#LaurenSanchezBezos#LaurenSanchez#JeffBezos#SaintBarthélemy#StBarth♬ Tanti auguri - Raffaella Carrà

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako Loren zna dobro da se zabavi, dok Džef samo stoji pored nje. U komentarima se piše da djeluje "neprijatno".

"Džef Bezos se muči da parira energiji Loren Sančez. Njena energija je neprestana. Skakala je, plesala, smijala se, a Džef se borio za život. Izgledao je iscrpljeno", rekao je izvor. Dok su slavili u luksuznom okruženju na ostrvu, Sančez je navodno bila potpuno posvećena uživanju u trenutku. "Bila je kao vihor, a Džef ju je samo pratio", dodaje izvor.

Čak i u Aspenu, razlika u njihovim ličnostima navodno je bila primjetna. Kada su viđeni u zajedničkoj kupovini, Sančez je djelovala optimistično i energično, dok je Bezos održavao miran i opušten tempo. Drugi izvor je naglasio: "Srećan je, ali očigledno iscrpljen pokušavajući da je isprati," prenosi Jutarnji.hr.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džef Bezos Loren Sančez

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA