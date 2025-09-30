"To je bilo prije nego što je prešao na izgled Bondovog negativca": Kako je priča slavnog bogataša promijenila svijet

Džef Bezos, danas jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, nije imao tako slavne početke. Ideja mu je bila da stvori "Najveću knjižaru na Zemlji".

Džef Bezos danas je jedan od najbogatijih ljudi na planeti, ali na samom početku karijere osnivač "Amazona" nije uvijek bio shvaćen ozbiljno. Stari snimak intervjua iz 1996. godine nedavno je ponovo postao viralan, izazvavši lavinu komentara na društvenim mrežama o njegovoj nevjerovatnoj transformaciji.

U isječku starom skoro tri decenije, Bezos je sa entuzijazmom govorio o ogromnom potencijalu onlajn kupovine u emisiji The Computer Chronicles. Objašnjavao je viziju "Amazona", naglašavajući obim ponude:

"Kad bi naš katalog bio na papiru, bio bi veličine sedam telefonskih imenika Njujorka, obećavajući da onlajn kupovina može biti jednako zabavna i privlačna kao dobra, fizička knjižara".

Sličan primjer nerazumijevanja desio se i 1999. godine u intervjuu sa Džejom Lenom, kada mu se publika smijala pošto je priznao da "Amazon" ne ostvaruje profit. Bezos je tada odgovorio:

"Mi smo poznata neprofitabilna firma i ulažemo u budućnost, što nije neobično".

Za poređenje, "Amazon" danas ostvaruje godišnju bruto dobit koja se mjeri u stotinama milijardi dolara.

Priča o nastanku Amazona

Priča o Amazonu je zaista počela godinu dana prije njegovog zvaničnog lansiranja, 1993. godine , kada je Džef Bezos, tada uspješan, ali nemirni potpredsjednik investicione firme sa Vol Strita, bio zaokupljen zapanjujućom statistikom: korišćenje interneta je eksplodiralo po godišnjoj stopi od 2.300 odsto. Bezos je tada shvatio da ovo nije samo tehnološki trend, to je fundamentalna promjena koja je predstavljala neviđenu poslovnu priliku.

Nakon što je pažljivo razmotrio različite proizvode koji bi se mogli prodavati onlajn, Bezos je donio ključnu odluku i počeo sa prodajom knjiga, piše Finance monthly. Ovo nije bio sentimentalan izbor, već veoma strateški. Knjige su nudile nenadmašan izbor (milioni naslova, daleko više nego što bilo koja fizička prodavnica ikada može da ima na zalihama), bile su lako dostupne i imale su univerzalnu privlačnost. Ideja je bila da se stvori "Najveća knjižara na Zemlji".

Sa ovom ambicioznom vizijom koja se učvrstila, Bezos je 1994. godine napravio prekretnicu u vožnji preko zemlje od Njujorka do Sijetla, usput osmislivši početni poslovni plan za Amazon. Zvanično je pokrenuo kompaniju, prvobitno nazvanu "Kadabra" prije nego što ju je brzo promijenio u Amazon, inspirisano ogromnom rijekom, iz skromne garaže svoje iznajmljene kuće u Belvijuu, u Vašingtonu. Od ovih skromnih početaka, radeći sa improvizovanim "vratnim stolovima" i neumornim fokusom na opsesiju kupcima, Amazon je zvanično otvorio svoja virtuelna vrata svijetu u julu 1995. godine, prodavši svoju prvu knjigu i postavivši temelje za ono što će postati globalni maloprodajni i tehnološki gigant.

Nevjerovatna transformacija

Međutim, ono što je najviše privuklo pažnju korisnika društvenih mreža nije bila Bezosova poslovna vizija, već njegova drastična promjena izgleda tokom godina. Mnogi su komentarisali da na snimku iz 1996. godine djeluje mnogo prizemnije i pristupačnije, dok danas, kako kažu, podsjeća na negativce iz filmova.

"Video prije nego što je počeo da izgleda kao negativac iz Džejmsa Bonda", napisao je jedan korisnik, a drugi je dodao:

"Ovo je bilo prije nego što je prešao na izgled Bondovog negativca".

Treći ga je uporedio sa Leksom Lutorom, superzlikovcem iz stripova o Supermenu:

"Tada se činio tako prizemnim, sada je Leks Lutor".

Mnogi su se složili da je u ranim danima "Amazona" djelovao skromnije:

"Džef se činio prizemnijim u ranim danima Amazona, za razliku od njegove ćelave i ludo nasmijane persone mnogo godina kasnije", glasi jedan od komentara.

Šezdesetjednogodišnji Bezos danas živi raskošnim životom. Nedavno se oženio Loren Sančez, a njihovo vjenčanje u Italiji je navodno koštalo 56 miliona dolara i okupilo brojne svjetske zvijezde.

