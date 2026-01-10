Ovo su 10 najplaćenijih muzičara u 2025: Pjevač uzeo 298 miliona, a zbog srpske pavlake na njegovom stolu gorio Balkan

Objavljena je lista najplaćenijih pjevača na svijetu, a prvih 10 je zaradilo skoro milijardu dolara.

Najveća imena u muzici pretvorila su 2025. godinu u finansijski blokbaster. Zajedno, 25 najplaćenijih muzičara na svijetu zaradilo je procjenjeno 1,9 milijardi dolara tokom posljednjih 12 mjeseci, dok je prosječna zarada pojedinačnog umjetnika sa liste iznosila oko 52 miliona dolara. Bila je to godina prekretnica. Bijonse je zvanično ušla u red milijarderki, dok je njena koleginica, pop diva Tejrlor Svift, ostala u centru pažnje zahvaljujući velikom izdanju albuma i visoko eksponiranoj ličnoj priči.

1. The Weeknd

298 miliona dolara

The Weeknd je završio 2025. godinu na vrhu zahvaljujući snažnoj kombinaciji turneja, prodaje muzike i ugovora. Njegov album "Hurry Up Tomorrow" debitovao je na prvom mestu, a turneja "After Hours Til Dawn" prešla je istorijsku granicu od milijardu dolara. Kada se tome doda unosan ugovor za katalog pjesama, kanadski pjevač je bez problema postao najviše zarađujući izvođač te godine.

Podsjetimo, prije dvije godine The Weeknd je postavio fotografiju na svoj Instagram na kojoj se vidi ne samo njegova figura, već i srpska pavlaka, flašica vode karakteristična za Balkan, kao i čačkalice koje se gotovo mogu naći u svakom domu na ovim prostorima, ljudi nisu prestajali da bruje o tome da je čuveni kanadski pjevač zapravo posetio našu zemlju.

2. Tejlor Svift

202 miliona dolara

Tejlor Svift je nakon rekordne turneje "Eras Tour" nastavila sa još jednim ogromnim uspjehom – njen album "The Life of a Showgirl" postao je najprodavaniji album godine. Pored prihoda od prodaje muzike, zarađivala je i od ugovora za dokumentarni film na Disney+, prihoda od strimovanja i svog sve većeg kataloga starih pjesama. Svift i dalje ostaje jedna od najmoćnijih kreatorki zarade u muzičkoj industriji.

3. Bijonse

148 milona dolara

2025. godina bila je prekretnica za Bijonse. Njena turneja "Cowboy Carter Tour" promijenila je istoriju nastupa, postavši najprofitabilnija kantri turneja svih vremena. Ograničavanjem broja nastupa i fokusiranjem na stadionske rezidencije, maksimalizovala je profit i zvanično ušla u red milijarderki, učvršćujući svoj status i ikone i pametne poslovne žene.

4. Kendrik Lamar

109 miliona dolara

Kendrik Lamar je ove godine dominirao prihodima u hip-hopu. Njegov nastup tokom poluvremena Super Boula, koji je privukao veliku pažnju, podigao je interesovanje za njegovu muziku na potpuno novi nivo. Njegova zajednička turneja sa SZA postala je najprofitabilnija turneja sa dva glavna izvođača ikada, čime je Kendrik postao najviše zarađujući reper dvije hiljade dvadeset i pete godine.

5. Coldplay

105 miliona dolara

Turneja Coldplay-a "Music of the Spheres World Tour" nastavila je svoje globalno putovanje, puneći stadione širom Azije, Sjeverne Amerike i Bliskog istoka. Turneja je sada jedna od najvećih u istoriji muzike, a dosledni nastupi uživo održali su bend čvrsto među najviše zarađujućim izvođačima godine.

6. Šakira

105 miliona dolara

Šakira je imala ogroman povratak ove godine. Njena svjetska turneja Las Muheres Ja No Joran postala je najprofitabilnija latinska turneja koju je ikada imala ženska izvođačica. Sa rasprodatim nastupima i snažnom podrškom fanova širom svijeta, kolumbijska superzvezda pretvorila je lične priče u komercijalni uspjeh.

7. Drejk

78 miliona dolara

Drejk je bio veoma zauzet u dvije hiljade dvadeset i petoj godini sa turnejama jedna za drugom i objavljivanjem zajedničkog albuma. Dok su turneje donosile solidan prihod, veliki dio njegove zarade dolazio je od strimovanja, gde njegov duboki katalog pjesama i dalje generiše ogroman prihod iz godine u godinu.

8. Kris Braun

74 miliona dolara

Kris Braun je proslavio dvije decenije u muzici velikom turnejom po stadionima koja je ostvarila izvanredan uspjeh. Pored prihoda od turneja, stabilna prodaja albuma i honorari pomogli su mu da zaradi jednu od najvećih isplata godine u R&B muzici.

9. Zek Brajan

70 miliona dolara

Zek Brajan, najviše je zaradio u kantri muzici 2025. godine, privukao je pažnju velikim izdavačkim ugovorom vrednim stotine miliona. Između tog ugovora, prodaje albuma i aktuelne turneje, pevač i tekstopisac je tiho ostvario jednu od najjačih finansijskih godina u industriji.

10. Bed Bani

66 miliona dolara

Bed Bani je zatvorio listu top 10 kombinacijom dominacije na striming platformama i nastupa uživo. Dok su milijarde strimova donosile stabilan prihod, najveći dio zarade došao je od uspješne koncertne rezidencije u Portoriku.

Kada se tome dodaju glumačke uloge i budući nastup tokom poluvremena Super Boula, njegova zvjezdana moć ne pokazuje znakove usporavanja.