Preminuo čuveni Kris Ria: Porodica potvrdila tužnu vijest

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Engleski kantautor i rock gitarista Kris Ria preminuo je u 74. godini nakon kratke bolesti, saopštila je njegova porodica.

Umro pjevač Kris Ria Izvor: Julian Herbert / News Licensing / Profimedia

Pjevač Kris Ria, poznat po evergrinu "Driving Home for Christmas“, preminuo je u 74. godini nakon kratke bolesti. Njegova supruga i dvoje djece oglasili su se saopštenjem u kojem su potvrdili tužnu vijest i istakli da je Kris preminuo mirno u bolnici, okružen porodicom.

"Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Krisa. Mirno je preminuo danas u bolnici nakon kratke bolesti, okružen porodicom."

Kris Ria je rođen 4. marta 1951. godine u Midlzbrou. Tokom života suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima – ranije mu je dijagnostikovan rak pankreasa, a 2001. godine operisan je i uklonjen mu je pankreas.

Iako se suočavao sa bolešću, Kris Rija je ostavio neizbrisiv trag u svetu muzike. Njegove brojne pjesme visokog ranga na top-listama omogućile su mu da proda više od trideset miliona ploča širom sveta. Pored toga, tokom karijere bio je i nominovan za prestižnu nagradu "Gremi", potvrđujući status jednog od najcenjenijih muzičara svoje generacije.

Njegov najveći hit bio je "Full of You Think It's Over" sa debitantskog studijskog albuma "Kris Ria" iz 1978. godine, koji mu je donio i nominaciju za EMI nagradu. Pored toga, Ria će biti upamćen i po hitovima "Auberge" (1991) i "Road to Hell" (1985), koji su obilježili različite faze njegove karijere.

Tokom života objavio je ukupno 25 studijskih albuma, te prodao više od 40 miliona ploča širom svijeta, učvrstivši svoj ugled kao jedan od najistaknutijih britanskih pop i rok umjetnika.

Ria je bio i strastveni ljubitelj automobilskih trka. Učestvovao je kao gostujući vozač u britanskom prvenstvu 1993. godine u klasi fabričkih automobila. Njegova ljubav prema automobilima prikazana je i na omotima albuma "Auberge" i kompilacije "Best of Kris Ria", gdje su automobili bili centralni motiv.

Porodica ističe da će Ria ostati upamćen ne samo po muzičkom doprinosu, već i po energiji, kreativnosti i strasti koju je unosio u svaki segment svog života – od muzike do sportskih izazova.

