Kako danas izgleda sin Pirsa Brosnana? Za Dilana kažu da je mamina kopija

Pirs Brosnan ima četvoricu sinova, a Dilan je krenuo očevim stopama.

Dilan Brosnan savršen je spoj svojih slavnih roditelja, Pirsa Brosnana i Kili Šejn Smit. Maneken koji je 13. januara proslavio 29. rođendan viđen je u šetnji sa ocem na Majorki, gdje je jasno pokazao da nosi gene i legendarnog glumca Džejmsa Bonda i uspješne manekenke.

Znatno je viši od svog oca, ali ga to čini još primamljivijim nego što je to bio čuveni 007 u njegovim godinama. Nakon novih fotografija korisnici društvenih mreža su se složili da je Dilan još veći šmeker nego što je to bio njegov otac.

Pogledajte fotografije Dilana i Pirsa:

Dilana često opisuju kao "kopiju" svoje majke, ima njen oblik očiju, topao osmijeh i prefinjene crte lica. Ipak, iako fizički više podsjeća na Kili, od oca je naslijedio sofisticirani, bondovski šarm. Sa impresivnom visinom od oko 193 centimetra, Dilan objedinjuje snažnu pojavu oba roditelja.

Mladog glumca sve češće viđaju u javnosti sa roditeljima. U novembru je prisustvovao događaju u Hart pabu zajedno sa ocem, Leonardom Dikaprijom, Hanom Vadingem i Polom Tomasom Andersonom.

Prošlog mjeseca Dilan i Pirs su ručali u restoranu Skots u londonskom Mejferu. Dvadesetdevetogodišnjak je izgledao kao da je izašao direktno iz modne priče sedamdesetih, nosio je tamnoplavi pleteni džemper, ravne farmerke, kožnu jaknu na kopčanje i crne čizme Dr. Martens.

Dilanova karijera u usponu

Iako je Dilan već dugo prisutan u svijetu mode, a nedavno se pojavio i u kampanji Jacques Marie Mage x Johnny Cash za 2025. godinu. Glumački debi ostvario je u filmu Nesveto Trojstvo (2024), gdje je igrao uz oca i Semjuela L. Džeksona.

Dilan je i muzičar, frontmen indie-pop benda Raspberry Blonde. Grupa je krajem 2025. godine objavila niz novih demo-snimaka, oslonjenih na estetiku pop-rok zvuka sedamdesetih.

Godine 2022. Dilan i njegov brat Paris Brosnan govorili su za E! News o odnosu sa ocem i raspravama o nepotizmu u industriji.

"Mislim da samo treba da budemo zahvalni na onome što imamo", rekao je Paris, dok je Dilan dodao da pokušavaju da "utru sopstveni put".

Da li bi Dilan Brosnan mogao da postane novi Bond?

Pošto identitet novog Džejmsa Bonda još uvijek nije poznat, nagađanja su brojna. Iako je Dilan ozbiljnije zakoračio u glumu, ranije se više bavio poslovima iza kamere, pa je malo vjerovatno da će krenuti stopama svog oca.

Što se tiče eventualnog Pirsovog povratka franšizi o Bondu, on se nedavno osvrnuo na tu temu u intervjuu za GQ.

"Naravno, ljudi pitaju za Bonda – ‘da li bi se vratio?’ i slično – ali to je posao nekog drugog - rekao je Pirs. - Mogućnosti rada na tom filmu, zabava… Biće uzbudljivo vidjeti šta će se desiti. Sve se mijenja, sve se raspada, pa možete samo da se opustite i uživate."

