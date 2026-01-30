Kako je oslijepila baba Vanga: Policijski izvještaji otkrili šta se desilo, našli je osakaćenu, izvađenih očiju

Iako se baba Vangino ime spominje zbog predviđanja o kojima su brujali i svjetski mediji, rijetko ko zna istinu o tome kako je ostala slijepa.

Vangelija Pandeva Gušterova, poznatija kako Baba Vanga, čuvena bugarska proročica nadaleko je bila poznata po svojim vizijama, ali se nije toliko govorilo o njenom privatnom životu. U javnosti se provlačila jedna priča o tome kako je izgubila vid, no, postoje i izvještaji koji su otkrili da je istina možda potpun odrugačija.

Podsetimo, Vangelija je vid izgubila sa 12 godina, kada ju je navodno jak uragan koji je pogodio selo, podigao i bacio stotinak metara dalje, zbog čega nisu mogli da je nađu odmah, već sutradan. Pronašli su je zatrpanu ispod grana, a zbog pijeska koji joj se zaglavio u očima došlo je do sljepila. Nažalost, operacija je bila preskupa, a porodica to nije mogla da priušti, barem je to verzija koju ja Vanga kasnije ispričala.

Poseban obrt u ovoj priči došao je iz policijskog izvještaja u kojem se pominje još jedan stravičan incident. Godine 1923, lokalni stanovnici su pronašli mladu djevojčicu (ne stariju od 12 godina) koju je otelo, silovalo i brutalno osakatilo nekoliko muškaraca. Pored batinanja, kriminalci su joj brutalno iskopali oči, trajno je oslijepivši. Žrtva je pronađena samo nekoliko dana kasnije. Porodica nije mogla da prizna incident, tako da događaji ostaju obavijeni velom misterije. Dalja podrška ovoj teoriji može se naći u vidovnjakinoj neplodnosti, koja je kasnije postala težak udarac za Vangu.

Uprkos svim teškoćama, maćeha nikada nije izgubila nadu u spasenje: na kraju je uspjela da ubijedi oca da je sa 15 godina pošalje u internat – Dom za slijepe u Srbiji.

Iscrpljena zlostavljanjem i teškoćama, Vanga je sebi dala obećanje: još uvijek će dokazati svijetu da je dostojna ljubavi i topline.

Vanga je u internatu naučila da svira klavir, a jednog dana mladić po imenu Dimitar čuo ju je dok pjeva i odmah je bio očaran.

Njih dvoje najprije su počeli da se druže, a potom su se javile i emocije. Od Dimitra je dobijala male znakove pažnje, cvijeće na stolu, i slatke sitnice. Mladić koji je bio tri godine stariji želio je da se oženi Vangom, ali je došlo do haosa u njegovoj porodici.

Otac ga je prevarom lišio nasljedstva, a uprkos svemu, Vanga je i dalje željela da kaže "da" Dimitru. Međutim, sada je njena porodica saznala da planiraju ceremoniju u tajnosti i odlučila da Vangu vrate kući, naročito nakon što je njena maćeha preminula.

Vanga i Dimitar su čak pokušali da pobjegnu, ali bezuspješno. Otac ju je odveo nasilno, ne dozvolivši čak ni da se oprosti od svog voljenog.

Vangelija se kasnije udala za drugog muškarca sa kojim je ostala u braku dvije decenije. Navodno je on to uradio iz straha, a iako su bili u skladnom odnosu, par nije imao ništa zajedničko, a komunikacija je bila hladna i distancirana.

Smetalo mu je i što im je kuća bila puna posjetilaca koji su dolazili da im Vanga gata zbog čega se odao alkoholu i na kraju i umro od ciroze jetre.

U njenom životu važnu, ali tragičnu ulogu imao je i oženjeni komšija Ivan Blagoj, koji se zaljubio u Vangu i zbog nje počeo da radi kao čuvar u njenoj kući. Vremenom mu se psihičko stanje pogoršalo i, opterećen manijom progonjenja, izvršio je samoubistvo.

Uprkos tim tragedijama, Vanga nije odustala od želje da ima djecu – usvojila je šestogodišnju djevojčicu Violetu, a potom i dječaka kome su ljekari predviđali smrt, ali je preživio i dobio ime Dimitar, po njenom nesuđenom mužu.

