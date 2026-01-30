Zašto Anđelina prodaje sve nekretnine: Novi život daleko od Holivuda ili finansijska borba?

Anđelina Džoli tvrdi da želi da promijeni svoj život, kao i da je spremna za sljedeću fazu u nekoj drugoj zemlji, ali u Holivudu se ništa ne može sakriti.

Izvor: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Anđelina Džolise ovog ljeta odlučila da proda dio svojih nekretnina koje su dugo bile simbol njenog stila i uspjeha. Glumica je napustila stan u Njujorku, koji je posjedovala još od 1997. godine, kao i luksuznu vilu u Los Anđelesu, što je pokrenulo spekulacije o njenim budućim planovima i mogućem preseljenju u inostranstvo.

Pogledajte jednu od njenih vila:

Pogledajte 01:52 OVDE ŽIVI ANĐELINA DŽOLI: raskošna kuća u Los Anđelesu Izvor: Amtv Izvor: Amtv

Iako nije poznato za koliko novca su prodate nekretnine, odluka da se oprosti od skoro 30 godina starog stana iznenadila je njene fanove. Prema zvaničnim podacima, transakcija je finalizovana sredinom jula, a registrovana početkom avgusta.

Prema pisanjima stranih medija, Džoli ne namjerava da se tu zaustavi. Ona planira da uskoro proda svoju vilu u Los Anđelesu, vrijednu oko 24,5 miliona dolara, koju je kupila 2017. godine u kojoj je živjela nakon razvoda od Breda Pita.

Zvanična verzija koju "guraju" izvori bliski Džoli je da glumica želi da resetuje život:

"Spremna je za život koji nije usredsređen u Los Anđelesu. Endži se radovala 2026. godini i fleksibilnosti koju bi joj ona pružila."

Međutim, Holivudom kruže drugačije verzije priče - one o kojima se u javnosti ćuti! Anđelina Džoli navodno ima ogromne finansijske probleme, naročito nakon što su se stvari na sudu sa bivšim suprugom dodatno iskomplikovale.

Ključni faktor su bila djeca, a Džolijeva je priznala da je gorepomenutu vilu u Los Anđelesu držala dok njeni nasljednici ne napune 18, s obzirom da je kuća nedaleko od Pitovog doma.

"Željela sam da kuća bude blizu njihovog oca, koji živi samo pet minuta vožnje. Čim napune 18 godina, moći ću da odem", rekla je glumica u intervjuu 2019.

Sada se taj trenutak brzo približava. 12. jula 2026. godine, Noks i Vivijen će napuniti 18 godina, a prema riječima insajdera, Džoli namjerava da odmah nakon toga radikalno promijeni geografiju svog života. Razmatra se nekoliko destinacija: Kambodža, Francuska i nekoliko afričkih zemalja.

"Sva ova mjesta su joj posebna. Tamo ima bliske prijatelje, koje smatra praktično porodicom“, ranije je rekao izvor.

Međutim, ujedno se provlači i da bi troškovi života u ovim zemljama bili manji, a šta je prava istina, ostaje da vidimo.

(Mondo.rs)