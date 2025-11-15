Prvi brak, najveća ljubav: Anđelina Džoli iskreno o Džoniju Li Mileru i neponovljivoj vezi

Anđelina Džoli se udavala tri puta, a prema njenim izjavama, svog prvog supruga nikada zapravo nije preboljela.

Brak Anđeline Džoli i Bred Pita, koji je trajao više od deset godina, dugo je privlačio pažnju javnosti. Smatrani su jednim od najljepših parova, ali prije Bredа Anđelina je bila u nekoliko brakova, a jedna od najvećih ljubavi bio je Džoni Li Miler. Čak se jedno vrijeme šuškalo da je glumica spremna da se vrati svom bivšem mužu.

Miler i Džoli bili su u braku od 1996. do 1999. godine, a rastali su se mirno, ostavši u dobrim odnosima. Nasuprot tome, razvod od Breda Pita bio je praćen brojnim skandalima i medijskim pažnjom.

Anđelinin prvi suprug takođe je glumac, a najpoznatiji je po ulogama u filmovima "Trainspotting", "Afterglow", "Mansfield Park", The Flying Scotman", "Endgame". Rođen je na današnji dan, 15. novembra 1972. godine, a talenat za glumu naslijedio je od svoga dede Bernarda Lija, koji je slavu stekao u filmovima o Džejms Bondu.

Neobično vjenčanje

Anđelina i Džoni upoznali su se na setu filma "Hackers" 1995. godine. Par je ubrzo nakon toga uplovio u vezu, a samo godinu dana kasnije stali su na "ludi kamen". Par se vjenčao na prilično nekonvencionalnoj ceremoniji. Jedini gosti bili su Anđelina majka, Marčelin Bertran, i jedan od Džonijevih dobrih prijatelja.

Tokom vjenčanja, mlada je nosila crne gumene pantalone i majicu na kojoj je Džonijevo ime napisala svojom krvlju. U razgovoru za "The Sun", Anđelina se osvrnula na taj nezaboravan dan: "Zaprosili smo jedno drugo. Pitala sam se da li bi trebalo da ostanemo vjereni neko vrijeme, pošto bi on bio u Britaniji, a ja u Los Anđelesu. Ali odlučili smo se za brzo vjenčanje," rekla je.

Razvod zbog navodne prevare

Poslije osamnaest mjeseci braka, Džoni i Anđelina su odlučili da se razdvoje, a razvod je zvanično finalizovan 1999. godine. Ipak, uprkos raskidu, ostali su u dobrim odnosima i jedno o drugom imaju samo lijepe riječi.

Postojale su spekulacije da je značajnu ulogu u njihovom razvodu odigrala manekenka i glumica Dženi Šimicu, s kojom je Anđelina imala kratku vezu prije braka s Milerom. Navodno su se i kasnije viđale, a glumica je jednom priznala da bi se vjerovatno udala za Dženi da tada nije bila u braku sa Englezom.

"Najgluplja stvar koju sam uradila"

Anđelina je nakon razvoda govorila o svom bivšem mužu, otkrivajući da je njihov brak, iako kratak, bio skladan i ispunjen međusobnim poštovanjem.

"Džoni i ja se nikada nismo svađali i nikada nismo povrijedili jedno drugo. Istinski sam željela da budem njegova supruga. Željela sam da mu se predam", rekla je nedugo nakon razvoda. A 2004. iznenadila je još snažnijom izjavom, istakavši da je razvod od Milera "najgluplja stvar koju je ikada uradila".

Skočio iz aviona zbog Anđeline

Džoni rijetko daje intervjue, ali je tokom gostovanja u emisiji Džonija Vogana progovorio o svom odnosu sa lijepom glumicom. Otkrio je da je zbog Anđelie iskočio iz aviona:

"Šta je najluđe što ste uradili da ismpresionirate voljenu osobu?", pitao je voditelj, a Miler je nakon kraćeg razmišljana odgovorio s osmijehom:

"Iskočio sam iz aviona", rekao je i sve iznenadio, pa dodao: "To nije bila moja ideja", otkrio je i ispričao zašto je to uradio.

"Zabavljao sam se sa mladom damom po imenu Anđelina", otkrio je, dok je slika Džolijeve iskočila na ekranu. "A ona je rekla: 'Hajde da uradimo nešto uzbudljivo ovog vikenda'".

Anđelina je uspjela da ubijedi Milera da otputuju u jedno mjesto kod Los Anđelesa, da se malo zabave - "Ona je hladna kao krastavac. Neustrašiva, ta žena...",

Pokušaj pomirenja

Glumica je 2021. godine dva puta viđena kako ulazi u zgradu u Bruklinu u kojoj živi Džoni Miler. Tokom prve posjete, Mileru je društvo pravio i njen sin Paks. Drugi put, primijećeno je da Džoli ulazi sa flašom skupog vina, što je ukazivalo na namjeru da uživaju u zajedničkoj večeri. Međutim, njih dvoje nisu viđeni samo tokom posjeta zgradi, tokom tog vikenda zabilježeni su i sami, bez djece, na intimnoj večeri.

Četiri godine kasnije, slavna glumica je jedan svoj intervju započela upravo sa filmom "Hackers", u kome je glumila sa Milerom.

"Nekome sam upravo rekla kako je stvarno smiješno da sve počinje filmom 'Hakeri', zar ne? Da, s Džonijem. Baš sam maločas razgovarala s njim. Obožavam to – vidjeh svog bivšeg muža pred 2.000 ljudi", našalila se Anđelina.

"Ne gledam svoje filmove, mislim da ga nisam pogledala još od premijere, ali imam divan odnos s Džonijem. Naši sinovi su istih godina i to mi mnogo znači, baš sam srećna", dodala je.

Inače, tvrdnje da je Miler jedini kog je iskreno voljela podgrijala je sama glumica kada je rekla da je "sve u tajmingu".

"Mislim da je on najbolji muž kog jedna djevojka može da poželi. Uvijek ću ga voljeti, bili smo jednostavno premladi", objasnila je Anđelina jednom prilikom.

Podsjetimo, Džolijeva se poslije ovog braka udavala još dva puta - 2000. je stupila u brak sa Bilijem Bobom Tortonom, a 2014. sa Bred Pitom. Miler je bio u braku sa glumicom Mišel Hiks od 2008. do 2018. godine.

