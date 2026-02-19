Ljubavna priča koja je tresla Bakingemsku palatu: Ko je bila Ku Stark, glumica koja je umalo postala snaha kraljice Eliz

Princ Endru i Ku Stark bili su zajedno 18 mjeseci, a ova veza zaitrigirala je javnost.

Izvor: Youtube/printscreen/ASM-POETRY1/ESClad

Kao treće dijete kraljice Elizabete, princ Endru nije nepoznat javnosti kada su u pitanju skandali. Dugotrajne kontroverze vezane su sa osuđenim s*ksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, kao i lične optužbe protiv njega i dovele su do toga da se povuče sa zvaničnih kraljevskih dužnosti. Ipak, to nije prvi put da se vojvoda od Jorka suočava sa negativnim naslovima. Primjer za to je i njegova veza sa Ku Stark, koja je početkom osamdesetih godina izazvala veliku pažnju medija.

Ko je Ku Stark?

Ketlin Noris Stark, poznatija kao Ku, rođena je u Njujorku 1956. godine u porodici pisaca i zabavljača – Vilbura Starka i Keti Noris. Obrazovala se u Njujorku i Londonu, a ubrzo je krenula porodičnim stopama. Sredinom sedamdesetih počela je da glumi u filmovima, među kojima je i komedija "All I Want Is You… And You… And You", čiji je producent bio njen otac.

Spekulisalo se i da je bila u užem izboru za ulogu princeze Leje u filmu "Star Wars: A New Hope" (2016. godine izjavila je da joj je ta uloga zaista bila ponuđena). Na kraju je snimila scene kao Kemi Marstrap, prijateljica Luka Skajvokera, ali je taj lik izbačen iz konačne verzije filma.

Godine 1981, dok je bila zamjena u predstavi „Who’s Afraid of Virginia Woolf“ u londonskom Nacionalnom teatru, zajednički prijatelji su je upoznali sa princom Endruom, povodom proslave njegovog 21. rođendana.

"Prijatelji, uključujući i gazdaricu mog podrumskoj stana u Čester skveru u Belgraviji, vodili su princa Endrua na večeru, ali je ‘rezervna djevojka’ nestala“, napisala je Stark kasnije o njihovom susretu. „Ispostavilo se da sam i ja bila njena zamjena.“

Njih dvoje su se odmah zbližili, a iste večeri, nakon što ju je odvezao kući, pronašla je poruku koju joj je ostavio, pozivajući je da sljedećeg dana dođe na ručak u "BP".

"U prvi mah sam se pitala zašto me vodi na benzinsku pumpu – trebalo mi je nekoliko trenutaka da shvatim da je mislio na Bakingemsku palatu", napisala je.

Njena veza sa princom Endruom

Stark i princ Endru započeli su vezu gotovo odmah nakon upoznavanja. Boravila je u Bakingemskoj palati, a kasnije je dobila i poziv da posjeti Balmoral. Navodno se dopala kraljici i dobro se slagala sa članovima kraljevske porodice – uprkos nezgodnom trenutku na prvom susretu sa princom Čarlsom, kada ga je slučajno udarila glavom pokušavajući da napravi naklon dok joj je prilazio da je poljubi u obraz.

"Bilo je to preplitanje dva potpuno različita svijeta“, napisala je Stark. "Kupila sam Endruu njegov prvi par farmerki, a on je meni poklonio svoju majicu koju sam obožavala. Na njoj je pisalo ‘Don’t Panic’. Potom mi je kupio i jednu za mene, sa natpisom ‘Here Comes Trouble’. Nisam znala da li da budem polaskana ili uvređena. U svakom slučaju, gledano iz današnje perspektive – bio je u pravu."

Njih dvoje su nastavili da se viđaju i tokom Endruove službe kao pilot helikoptera u 820. pomorskoj eskadrili britanske mornarice tokom Foklandskog rata 1982. godine, ali su uglavnom uspijevali da izbjegnu pažnju javnosti – sve dok zajednički odmor u vili princeze Margaret na Mustiku nije privukao ogromno interesovanje medija.

"Medijska pažnja koju smo dobijali mogla je da se poredi sa onom koju su imali Volis Simpson i Edvard VIII", izjavila je Stark, dodajući:

"Interesovanje je u to vreme bilo bez presedana, a paparaci su bili svuda. Jednom su me bukvalno vukli za kosu sa zadnjeg dijela motocikla; udarena sam u stomak dugim objektivom. Fotografi na motorima su doslovno ulazili u restorane pokušavajući da nas uslikaju zajedno. Dvije godine sam menjala adresu svaki put kada bi moja adresa bila objavljena u novinama."

Nakon 18 mjeseci veze, njihova veza se raspala. Princ Endru je 1986. godine stupio u brak sa Sarom Ferguson. Inače, u javnosti se spekuliše da Ku Stark ne voli da govori o vezi sa princem, kao i da se stidi toga što je uopšte bila sa njim nakon svih skandala sa kojima je povezan.

Da li je glumila u filmovima za odrasle?

Jedan od najviše medijski eksponiranih trenutaka u vezi Starke i Endrua nastao je kada su se pojavile scene iz Starkine filmske karijere u kojima njen lik učestvuje u seksualnim situacijama, što su tabloidi opisali kao soft-core pornografiju. Njena najpoznatija uloga je glavna u erotskom filmu "Emily" (1976), u režiji Henrija Herberta, 17. grofa od Pembroka, u kojem Stark glumi mladu ženu koja otkriva svoju s*ksualnost u Engleskoj 1920-ih, i film "Cruel Passion" (takođe pod nazivom Marquis de Sade's Justine) iz 1977. godine, zasnovan na romanu "Justine".

Godine 2019, Stark je dobila "znatnu sumu novca kao naknadu štete“ od kompanije Viacom International, nakon što je podnela tužbu za klevetu protiv medijske kuće koja ju je nazvala "porno zvijezdom".