Novi detalji tragične smrti ćerke slavnog glumca: Ketrin (42) imala psa koji joj je pomagao sa bolešću

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Ćerka Martina Šorta, Ketrin Hartli Šort, navodno je imala psa pomagača kako bi joj pomogao da se nosi sa mentalnom bolešću prije svoje prerane smrti u 42. godini.

detalji tragične smrti ćerke martina šorta Izvor: YouTube/Jimmy Kimmel Live

Ketrin je navodno na svom u međuvremenu obrisanom profesionalnom sajtu podijelila fotografiju i opis svog psa Džonija, koji je dobio ime po pjevačici Džoni Mičel, prema navodima Page Six-a.

"Džoni je moj nevjerovatan pas pomagač, koji mi već posljednjih pet godina pomaže u suočavanju sa mojim sopstvenim borbama sa mentalnom bolešću", Ketrin je navodno napisala na sajtu, prema pisanju tog medija. "Džoni će često biti sa mnom u kancelariji, sklupčana na svom krevetu".

Ketrin je navodno svog ljubimca nazvala "pravim slatkišem" koji voli ljude, dodajući da ljudi ne treba da budu "iznenađeni ako vas pozdravi osmijehom, mahanjem repom… a možda čak i poljupcem".

Ketrinin sajt je navodno sadržao i dio o njenoj karijeri kliničkog socijalnog radnika, u kojem su bili navedeni fokus njene privatne prakse, uključujući anksioznost, psihotične poremećaje i granični poremećaj ličnosti, prema pisanju Page Six.

Taj medij je naveo i da je Ketrin bila uključena u dobrotvornu organizaciju Bring Change 2 Mind, neprofitnu organizaciju posvećenu stvaranju "svijeta u kojem se mentalna bolest dočekuje sa razumijevanjem i brigom - nikada osudom", prema navodima sa sajta te organizacije.

Ketrinina porodica potvrdila je njenu smrt u utorak, 24. februara, koja je okarakterisana kao samoubistvo.

"Sa dubokom tugom potvrđujemo smrt Ketrin Hartli Šort. Porodica Šort je skrhana ovim gubitkom i u ovom trenutku moli za privatnost", naveo je Martinov predstavnik u saopštenju za medije. "Ketrin je bila voljena od svih i biće upamćena po svjetlosti i radosti koju je unosila u svijet" piše Us Weekly.

