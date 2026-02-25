Novi detalji tragične smrti ćerke slavnog glumca: Ketrin (42) imala psa koji joj je pomagao sa bolešću

Ćerka Martina Šorta, Ketrin Hartli Šort, navodno je imala psa pomagača kako bi joj pomogao da se nosi sa mentalnom bolešću prije svoje prerane smrti u 42. godini.

Ćerka Martina Šorta, Ketrin Hartli Šort, navodno je imala psa pomagača kako bi joj pomogao da se nosi sa mentalnom bolešću prije svoje prerane smrti u 42. godini.

Ketrin je navodno na svom u međuvremenu obrisanom profesionalnom sajtu podijelila fotografiju i opis svog psa Džonija, koji je dobio ime po pjevačici Džoni Mičel, prema navodima Page Six-a.

"Džoni je moj nevjerovatan pas pomagač, koji mi već posljednjih pet godina pomaže u suočavanju sa mojim sopstvenim borbama sa mentalnom bolešću", Ketrin je navodno napisala na sajtu, prema pisanju tog medija. "Džoni će često biti sa mnom u kancelariji, sklupčana na svom krevetu".

Ketrin je navodno svog ljubimca nazvala "pravim slatkišem" koji voli ljude, dodajući da ljudi ne treba da budu "iznenađeni ako vas pozdravi osmijehom, mahanjem repom… a možda čak i poljupcem".

Ketrinin sajt je navodno sadržao i dio o njenoj karijeri kliničkog socijalnog radnika, u kojem su bili navedeni fokus njene privatne prakse, uključujući anksioznost, psihotične poremećaje i granični poremećaj ličnosti, prema pisanju Page Six.

Taj medij je naveo i da je Ketrin bila uključena u dobrotvornu organizaciju Bring Change 2 Mind, neprofitnu organizaciju posvećenu stvaranju "svijeta u kojem se mentalna bolest dočekuje sa razumijevanjem i brigom - nikada osudom", prema navodima sa sajta te organizacije.

Ketrinina porodica potvrdila je njenu smrt u utorak, 24. februara, koja je okarakterisana kao samoubistvo.

"Sa dubokom tugom potvrđujemo smrt Ketrin Hartli Šort. Porodica Šort je skrhana ovim gubitkom i u ovom trenutku moli za privatnost", naveo je Martinov predstavnik u saopštenju za medije. "Ketrin je bila voljena od svih i biće upamćena po svjetlosti i radosti koju je unosila u svijet" piše Us Weekly.

