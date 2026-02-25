"Niko me nije zvao": Udovica Tome Zdravkovića o kolegama pjevača pred koncert u njegovu čast

Gordana Zdravković ne krije sreću što mlađe generacije slušaju muziku njenog supruga.

Beogradska MTS dvorana biće je ispunjena emocijama, setom i pjesmom na koncertu posvećenom nezaboravnom šansonjeru Tomi Zdravkoviću, u organizaciji SEMUS.

Veče će pokazati da njegove pjesme ne žive samo u arhivama, već u srcima publike, kolega i porodice.

Gordana Zdravković i jedna od ćerki Toma Zdravković, Žaklina Zdravković, došle su na koncert u čast legendarnog pjevača. Udovica pjevača nije krila sreću.

"Srce mi je puno što sve ove ljude vidim. Sve što Semus radi u sjećanje na Tomu je mnogo lijepo. Ja sam uzbuđena i jedva čekam da vidim sve te mlađe ljude koji će pjevati Tomine pjesme."

Na pitanje da li je zove neko od Tominih kolega, kao i u ranijim izjavama, Goca je izjavila:

"Ne. Niko me nije zvao niti više očekujem da me bilo ko zove".

Žaklina Zdravković kaže:

"Nedostaje mi, kako ne. Ja sam došla samo na tri dana, ovaj događaj i trenutak nisam mogla da propustim".

I porodični prijatelj Zdravkovića uključio se u razgovor i otkrio da je Toma konačno u svojoj kući:

"Moramo da otkrijemo nešto što je jako bitno. Croatia Records iz Hrvatske nam je vratila sva autorska prava na Tomine pjesme, pa je konačno Toma došao svojoj kući", rekla je Goca.

Njegova ćerka Žaklina istakla je da je ponosna što nove generacije otkrivaju očeve pjesme.

"Kada čujem mlade ljude kako pjevaju njegove stihove, znam da je ostavio nešto besmrtno. Ovo veče nam je svima pokazalo koliko je i dalje prisutan".

