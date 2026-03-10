logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Udaje se najljepša djevojčica na svijetu: Očarala svijet sa šest godina

Udaje se najljepša djevojčica na svijetu: Očarala svijet sa šest godina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tilan početkom aprila puni tek 25 godina, a uveliko uživa u ljubavi i uspjehu. Na Instagramu je podijelila romantične fotografije prosidbe u Grčkoj.

udaje se Tilan Blondo najljepša djevojčica na svijetu Izvor: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Nekada najljepša djevojčica na svijetu, Tilan Blondo (24), osvojila je planetu 2006. godine sa manje od šest godina. Skoro dvije decenije kasnije, francuska manekenka otkrila je da će uskoro stati na ludi kamen.

Srećnik je di-džej Bendžamin Atal, sa kojim se vjerila tokom romantičnog odmora u Grčkoj.

Plavooka djevojčica iz Eks-an-Provansa, gradića u južnoj Francuskoj, postala je planetarna senzacija nakon izbora koji je organizovao Vogue Enfants. Njena neobična ljepota i šarm, učinili su je pravom zvijezdom još u najranijem uzrastu. Tilan je pod budnim okom svojih roditelja, oca Patrika bivšeg fudbalera, i majke Valeri, glumice i voditeljke, počela da gradi karijeru u svijetu mode.

Tokom godina sarađivala je sa renomiranim kućama kao što su Dolče i Gabana (Dolce & Gabbana), Loreal (L'Oreal) i Versaće (Versace). Sa samo 17 godina, 2018. godine, pokrenula je sopstveni brend Heaven May i okušala se kao glumica, pokazujući brojne talente.

Tilan početkom aprila puni tek 25 godina, a uveliko uživa u ljubavi i uspjehu. Na Instagramu je podijelila fotografije prosidbe u Grčkoj: latice crvenih ruža posute po travi u obliku srca okruživale su sto za dvoje sa pogledom na obalu, dok je u prvom planu bio skupocjeni prsten, simbol ljubavi koja traje od 2022. godine.

"Život me je u posljednje vrijeme vodio kroz oluje, ali danas, dok posmatram prizore ovog divnog događaja, osjećam kako se zrak sunca konačno probija kroz oblake", prokomentarisala je njena mama Veronika.

Pogledajte još njenih fotografija:

U intervjuima Tilan često naglašava svoju skromnost. Kao dijete nije bila svjesna svoje popularnosti.

"Ljudi su mi govorili da sam najljepša devojčica na svijetu, a ja sam mislila: 'Nisam, samo želim da se igram sa svojim ajpedom.' I danas mi mnogi govore isto, a ja i dalje tvrdim da sam samo obična djevojka", zaključuje Tilan.

Bonus video:

Pogledajte

00:21
Veridba u Diznilendu
Izvor: reddit/u/wasgehtlan
Izvor: reddit/u/wasgehtlan

Možda će vas zanimati

Tagovi

manekenke udaja djevojčica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA