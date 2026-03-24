Deniz Ričards prije i poslije operacija: Objavila slike i pokazala drastičnu promjenu (FOTO)

Deniz Ričards pokazala je kako je izgledalo njeno lice prije estetskih zahvata, kao i kako izgleda sada, a hirurg kojem se prepustila detaljno je opisao koje zahvate je radio.

Slavna glumica Deniz Ričards u najnovijem intervjuu je otvoreno govorila o estetskim korekcijama kojima se podvrgla, a jedna od njih je fejslifting, koji joj je, prema mišljenju mnogih, potpuno promijenio lice.

Na ovu temu govorio je i estetski hirurg Ben Talei koji je podmlađivao Deniz, piše Superžena.

"Jedna je od najljepših i najdivnijih osoba koje su ikada hodale ovom zemljom. Bilo mi je nevjerovatno zadovoljstvo i čast što mi je ukazala povjerenje za zahvate koje je uradila", napisao je hirurg na svom profilu na Instagramu i objavio fotografije glumice prije i poslije urađenih zahvata. Objavila ih je i Deniz Ričards, očigledno veoma zadovoljna novim izgledom.

"Teško je u jednom pasusu opisati vrstu operacija ili zahvata koje radim, jer su na mnogo načina jedinstveni i zapravo ne postoji standard s kojim bi mogli da se uporede. Ako pogledate svaki milimetar fotografije od vrha do dna, vidjećete sveobuhvatna poboljšanja. Postoje stvari koje bi većina hirurga u svijetu zanemarila, poput rasporeda dlačica obrva ili konture i oblika čela. Kako starimo, mijenjaju se mnoge sitnice, poput rasta obrva. Ako pogledate fotografiju poslije, možete vidjeti koliko sada izgledaju urednije zahvaljujući trodimenzionalnim promjenama koje mogu postići. Ako pogledate konture čela iz profila, vidjećete koliko sada oblik izgleda mladoliko", objasnio je u opisu i potom detaljno opisao tehnike koje je koristio.

"Njene zadivljujuće, predivne oči nisu promijenjene, već obnovljene. Čak i njene ušne resice izgledaju bolje iz svih uglova. Tužan ili umoran izraz oko očiju i usta je neutralizovan i preokrenut. Njen vrat i gornji dio grudnog koša sada blistaju zahvaljujući vrsti liftinga koji radim u kombinaciji s PHAT Skin tehnikom."

"Možete vidjeti da je čak i bora između obrva opuštena. Ako pogledate fotografije na kojima se smješka, primijetićete da, iako je volumen lica vraćen, osmijeh izgleda manje 'naduvan' u obrazima. To je posljedica modulacije mišića i optimizacije SMAS-a unutar AuraLyft deep plane liftinga. Neizmjerno sam zahvalan Deniz što je bila tako otvorena u vezi s postupkom. Prošla je kroz mnogo toga ove godine, a njena otpornost je zaista zadivljujuća. Ima zlatno srce i njeno zlatno lice ponovo je njeno", poručio je hirurg.

