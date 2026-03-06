"Da li smijem da pijem svoj urin?!": Slavna glumica šokirala doktora pitanjem

Popularni doktor Mihail Varšavski, poznatiji kao dr Majk, rekao je da otkrivanjem imena ove glumice ne krši povjerenje jer nikada nisu zvanično imali odnos ljekar-pacijent.

Izvor: Instagram/doctor.mike

Doktor i internet zvijezda, dr Mihail Varšavski, poznatiji kao dr Majk, nedavno je podijelio neobičnu priču o slavnoj glumici koja mu se obratila s neobičnim pitanjem. Željela je da zna da li je bezbjedno piti sopstveni urin. Priču je ispričao u podkastu The Basement Yard.

Tokom razgovora sa voditeljima, dr Majk je rekao:

"Prije neki dan mi je jedna poznata ličnost poslala poruku i pitala da li treba da pije svoj urin, jer to navodno radi njena prijateljica".

Naglasio je da otkrivanje identiteta ne krši medicinsku povjerljivost, jer između njih nije postojao zvanični odnos ljekar-pacijent. Potom je otkrio i o kome je riječ.

"Ovo prvi put pričam javno. Kristen Bel, ne mogu da vjerujem da si ozbiljno razmišljala da popiješ svoj urin!", rekao je dr Majk.

Objasnio je da je na to uticala koleginica koja je tvrdila da i sama pije urin, a kasnije se pokazalo da je zapravo riječ o glumici Žistin Lupe.

Kristen Bel je i sama ranije govorila o ovom pitanju, gostujući u podkastu svog supruga Deksa Šeparda.

Kristen Bel i Žistin Lupe o pijenju urina Izvor: YouTube/ Armchair Expert with Dax Shepard

"Pitala sam ga: 'Imam prijateljicu koja pije sopstveni urin. Koje su koristi, a koji rizici? Jeste li ikada čuli nešto o tome?'.

Dr Majk joj je navodno odgovorio:

"Iskreno, zvuči ludo, ali mislim da joj ne bi naškodilo".

