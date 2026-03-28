U ovom stanu u centru Beograda je živjela Ceca prije udaje: "Cvijeće stizalo svaki dan"

Ceca Ražnatović jedno vrijeme je živjela kod porodične prijateljice u Beogradu.

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović je zbog karijere morala da se preseli u Beograd, a svoj prvi dom u prijestonici pronašla je na Vračaru. Njene komšije iz tog perioda i danas prepričavaju kako su joj obožavaoci pjevali pod prozorom i svakodnevno na adresu slali nevjerovatne količine cvijeća.

Svetlana Ceca Ražnatović rođena je i odrasla u Žitorađi, mjestu udaljenom oko 35 kilometara od Niša. Tamo je živjela u porodičnoj kući sa ocem Slobodanom, majkom Mirom i sestrom Lidijom. Kako bi se posvetila muzičkoj karijeri, pjevačica je morala da se preseli u prijestonicu, dok njeni roditelji sa druge strane nikada nisu željeli da napuste porodično gnijezdo u Žitorađi.

Luksuzni Vračar kao prva beogradska adresa

Kada je davne 1993. godine stigla u Beograd, Ceca nije odmah kupila svoju nekretninu, već je stanovala kod jedne porodične prijateljice. Živjela je u njenom stanu u Kalenićevoj ulici, u jednom od najluksuznijih naselja na Vračaru. Na ovoj vračarskoj adresi boravila je prije nego što je kupila svoj stan na Banovom brdu, gdje je živjela sve do udaje.

Pjesma pod prozorom i more cvijeća

Komšije iz Kalenićeve ulice pjevačicu pamte u najljepšem svjetlu. Jedna starija gospođa, koja je u to vrijeme bila Cecina komšinica, prisjetila se kako se Ceca svima uvijek ljubazno javljala i pozdravljala, dodajući da je bila prelijepa i izgledala "kao anđeo".

U periodu kada je snimila i objavila velike hitove poput “Kukavice” i "Šta je to u tvojim venama", obožavaoci su se svakodnevno skupljali ispod njenog prozora kako bi joj pjevali. Pored pjesme, cvijeće je svakim danom stizalo na njenu adresu u Kalenićevoj, te komšinica iz tog vremena svjedoči da je Ceca tada "mogla da otvori najveću cvjećaru u Beogradu".

