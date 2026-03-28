logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U ovom stanu u centru Beograda je živjela Ceca prije udaje: "Cvijeće stizalo svaki dan"

Izvor mondo.rs
0

Ceca Ražnatović jedno vrijeme je živjela kod porodične prijateljice u Beogradu.

U kom stanu u centru Beograda je živela Ceca pre udaje? Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović je zbog karijere morala da se preseli u Beograd, a svoj prvi dom u prijestonici pronašla je na Vračaru. Njene komšije iz tog perioda i danas prepričavaju kako su joj obožavaoci pjevali pod prozorom i svakodnevno na adresu slali nevjerovatne količine cvijeća.

Svetlana Ceca Ražnatović rođena je i odrasla u Žitorađi, mjestu udaljenom oko 35 kilometara od Niša. Tamo je živjela u porodičnoj kući sa ocem Slobodanom, majkom Mirom i sestrom Lidijom. Kako bi se posvetila muzičkoj karijeri, pjevačica je morala da se preseli u prijestonicu, dok njeni roditelji sa druge strane nikada nisu željeli da napuste porodično gnijezdo u Žitorađi.

Pogledajte kako izgleda njena kuća u Žitorađi:

Luksuzni Vračar kao prva beogradska adresa

Kada je davne 1993. godine stigla u Beograd, Ceca nije odmah kupila svoju nekretninu, već je stanovala kod jedne porodične prijateljice. Živjela je u njenom stanu u Kalenićevoj ulici, u jednom od najluksuznijih naselja na Vračaru. Na ovoj vračarskoj adresi boravila je prije nego što je kupila svoj stan na Banovom brdu, gdje je živjela sve do udaje.

Pjesma pod prozorom i more cvijeća

Komšije iz Kalenićeve ulice pjevačicu pamte u najljepšem svjetlu. Jedna starija gospođa, koja je u to vrijeme bila Cecina komšinica, prisjetila se kako se Ceca svima uvijek ljubazno javljala i pozdravljala, dodajući da je bila prelijepa i izgledala "kao anđeo".

U periodu kada je snimila i objavila velike hitove poput “Kukavice” i "Šta je to u tvojim venama", obožavaoci su se svakodnevno skupljali ispod njenog prozora kako bi joj pjevali. Pored pjesme, cvijeće je svakim danom stizalo na njenu adresu u Kalenićevoj, te komšinica iz tog vremena svjedoči da je Ceca tada "mogla da otvori najveću cvjećaru u Beogradu".

Bonus video:

Pogledajte

01:51
Svetlana Ceca Ražnatović
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Izvor: Blic/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović stan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA