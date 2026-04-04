Da li Džim Keri ima klona? Oglasila se njegova bivša djevojka i progovorila o teorijama zavjere

Dženi Makartni tvrdi da je glumac prisustvovao dodjeli nagrada i da nema klona.

Izvor: Instagram printscreen/CANAL+

Glumica i voditeljka Dženi Mekarti stala je u odbranu bivšeg partnera, slavnog komičara Džima Kerija, nakon što su društvene mreže preplavile teorije zavjere o njegovom neprepoznatljivom izgledu.

Kontroverze su počele nakon njegovog pojavljivanja na dodjeli Cezar nagrada, gdje je glumac primio počasno priznanje, ali i izazvao lavinu komentara zbog promijenjenog izgleda.

Gostujući na događaju iHeartRadio Music Awards 2026, Mekarti je jasno odbacila spekulacije da je riječ o klonu.

"Bez ikakve sumnje, to je bio Džim Keri", izjavila je, naglašavajući da joj izgled nije bio u fokusu.

Umjesto toga, istakla je nešto drugo.

"Izgledao je veoma srećno. To je prvo što sam primijetila. Bila sam srećna zbog njega", kazala je.

Njen suprug Doni Volberg takođe je komentarisao situaciju, ukazujući na površnost javnih reakcija.

Standing ovation aux César pour l'un des plus grands acteurs du monde, monsieur Jim Carreypic.twitter.com/RozyekzjbV — CANAL+ (@canalplus)February 26, 2026

"Ljudi su toliko opsjednuti time kako izgleda da nisu ni primijetili koliko djeluje srećno", rekao je.

Pojedini korisnici tvrdili su da je riječ o neuspjelom klonu, dok su drugi spekulisali o estetskim zahvatima. Međutim, njegov predstavnik Marli Lesli brzo je demantovao takve navode, potvrdivši da je upravo Keri prisustvovao ceremoniji i primio nagradu.

Džim Keri se povukao iz Holivuda krajem 2010-ih, ističući da želi da se posveti drugim kreativnim projektima i udalji od filmske industrije. Ipak, vratio se 2024. godine kroz ulogu u filmu "Sonic the Hedgehog 3", čime je ponovo privukao pažnju publike.

(Nova/ MONDO)