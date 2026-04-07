logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vanna postala baka: Poznata pjevačica bila velika zvijezda 90-ih

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Hrvatska pjevačica Vanna je u srećnom braku, ima dvoje odrasle djece i nedavno je postala baka, što joj donosi neizmjernu radost.

Vanna postala baka Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Prošlo je više od 30 godina od kada smo prvi put čuli hit "Tek je 12 sati", koji je preko noći osvojio publiku, a ta pjesma i danas živi. Regionalna muzička zvijezda Vanna ne krije koliko je ponosna na taj hit.

- Naravno da sam jako ponosna na "Tek je 12 sati", kao i na činjenicu da smo je napravili sami, nas četvoro, u malom studiju 1993. godine. U zanosu, bez kompromisa i kalkulacija". I neka bude to moja najprepoznatljivija identifikacija, ali potpuno je jasno da samo jedna pjesma ne čini cijelu karijeru, muzički opus ili dobar koncert – jasna je.

O utiscima koje nosi iz Beograda, Ivana Vrdoljak, poznatija kao Vanna kaže:

– Sve novo što se gradi zaista je impresivno, ali šarm šetnje Skadarlijom je vrlo specifičan. Sjesti u neki restoran i pojesti nešto tradicionalno ili se počastiti vrhunskim sušijem podjednak je užitak. Ljudi su, ako me prepoznaju, vrlo srdačni i naročito mi godi kada pohvale neku moju pjesmu ili nastup.

"Ne smijem to izgovoriti na glas"

Hrvatska muzička zvijezda Vanna, godinama je u srećnom braku. Sa suprugom Andrijom ima sina Luku i kćerku Janu, koji odavno grade svoje živote. Nedavno je postala baka jedne djevojčice i u tome beskrajno uživa.

– Ajme, unuci zaista dođu kao podsjetnik na tu nezamjenjivu, neodoljivu, krhku ljepotu života koja je toliko rijetka, kratkotrajna, ali zato najdragocjenija. Naravno, s tim idu i nove brige, iako više nemam roditeljsku odgovornost. Ipak, onaj glas vječne mame u meni uvijek šapuće "jao, šta ako ne paze dovoljno na nju, šta ako su nešto propustili…", ali ne smijem to izgovoriti na glas.  

(Hello.rs / MONDO) 

Tagovi

pjevačice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA