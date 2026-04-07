Vanna postala baka: Poznata pjevačica bila velika zvijezda 90-ih

Hrvatska pjevačica Vanna je u srećnom braku, ima dvoje odrasle djece i nedavno je postala baka, što joj donosi neizmjernu radost.

Prošlo je više od 30 godina od kada smo prvi put čuli hit "Tek je 12 sati", koji je preko noći osvojio publiku, a ta pjesma i danas živi. Regionalna muzička zvijezda Vanna ne krije koliko je ponosna na taj hit.

- Naravno da sam jako ponosna na "Tek je 12 sati", kao i na činjenicu da smo je napravili sami, nas četvoro, u malom studiju 1993. godine. U zanosu, bez kompromisa i kalkulacija". I neka bude to moja najprepoznatljivija identifikacija, ali potpuno je jasno da samo jedna pjesma ne čini cijelu karijeru, muzički opus ili dobar koncert – jasna je.

O utiscima koje nosi iz Beograda, Ivana Vrdoljak, poznatija kao Vanna kaže:

– Sve novo što se gradi zaista je impresivno, ali šarm šetnje Skadarlijom je vrlo specifičan. Sjesti u neki restoran i pojesti nešto tradicionalno ili se počastiti vrhunskim sušijem podjednak je užitak. Ljudi su, ako me prepoznaju, vrlo srdačni i naročito mi godi kada pohvale neku moju pjesmu ili nastup.

"Ne smijem to izgovoriti na glas"

Hrvatska muzička zvijezda Vanna, godinama je u srećnom braku. Sa suprugom Andrijom ima sina Luku i kćerku Janu, koji odavno grade svoje živote. Nedavno je postala baka jedne djevojčice i u tome beskrajno uživa.

– Ajme, unuci zaista dođu kao podsjetnik na tu nezamjenjivu, neodoljivu, krhku ljepotu života koja je toliko rijetka, kratkotrajna, ali zato najdragocjenija. Naravno, s tim idu i nove brige, iako više nemam roditeljsku odgovornost. Ipak, onaj glas vječne mame u meni uvijek šapuće "jao, šta ako ne paze dovoljno na nju, šta ako su nešto propustili…", ali ne smijem to izgovoriti na glas.

