Legendarna Boni Tajler hitno operisana: Pjevačica imala ozbiljan zdravstveni problem u Portugalu

Legendarna Boni Tajler hitno je u Portugalu, gdje je podvrgnuta neodložnom hirurškom zahvatu na crijevima.

Legendarna pjevačica Boni Tajler (74) podvrgnuta je neodložnom hirurškom zahvatu na crijevima u Faru, u Portugalu.

Intervencija je obavljena u gradu u kojem pjevačica poseduje nekretninu, nakon što joj je zdravstveno stanje iznenada zahtijevalo bolničko liječenje.

Uspješan oporavak nakon intervencije

Ubrzo nakon operacije, predstavnici za medije legendarne umjetnice potvrdili su da je sve proteklo u najboljem redu.

"Operacija je prošla dobro i ona se sada oporavlja. Znamo da će cijela njena porodica, prijatelji i obožavaoci biti zabrinuti zbog ovih vijesti i da će joj željeti sve najbolje za potpun i brz oporavak", navodi se u zvaničnoj izjavi, prenosi BBC.

Put od Velsa do svjetskog vrha

Pjevačica, čije je kršteno ime Gejnor Hopkins, potiče iz radničke porodice iz Nita u Velsu. Njen specifičan vokal, koji je postao njen zaštitni znak, lansirao ju je među globalne zvijezde. Iako je prve profesionalne korake napravila krajem sedamdesetih pjesmom "Lost in France", planetarnu slavu donijela joj je kultna balada iz 1983. godine, "Total Eclipse of the Heart". Ovaj hit nedavno je oborio još jedan rekord, zabilježivši više od milijardu slušanja na striming servisu Spotify.

Njen potencijal prvi je uočio Rodžer Bel (Roger Bell) tokom njenog nastupa u jednom klubu u Svonsiju. Od tada, karijera Boni Tajler išla je samo uzlaznom putanjom, uz hitove poput "Holding out for a Hero" i brojne nominacije za prestižnu nagradu Gremi.

Priznanja i budući nastupi

Prije dvije godine, britanska kruna joj je dodijelila odlikovanje MBE (Red Britanske imperije) za izuzetan doprinos muzičkoj industriji. Vrijedi podsjetiti i na njeno učešće na Evroviziji 2013. godine, gdje je branila boje Ujedinjenog Kraljevstva.

Iako je trenutno fokusirana na ozdravljenje, Boni Tajler ne planira dugu pauzu. Njen kalendar je popunjen koncertima na Malti i u Njemačkoj, a planirana turneja obuhvata nastupe od Austrije i Mađarske, pa sve do Turske i Rumunije. Obožavaoci sa nestrpljenjem očekuju njen povratak pod svjetla reflektora čim ljekari daju zeleno svjetlo.

