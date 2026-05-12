Boni Tajler u komi: Bori se sa teškom infekcijom

Prijatelj slavne Boni Tajler otkrio kako je došlo do toga da muzička zvijezda završi u indukovanoj komi, ali i da je doživjela srčani zastoj

Velška zvijezda Boni Tajler je počela da osjeća intenzivan bol u stomaku ubrzo nakon dolaska u Portugal, gdje ima drugi dom, nakon neubjedljivih ljekarskih analiza u Londonu.

Boni Tajler čiji je prijatelj ispričao detalje njene borbe, bila je prikovana za krevet dva dana u svom domu u Algarveu prije nego što ju je njen zabrinuti suprug Robert Salivan odveo u privatnu bolnicu u kojoj je pregledana. Nakon toga je prebačena u Faro.

Lokalni portugalski mediji sada tvrde da je Boni Tajler doživjela srčani zastoj kada su ljekari pokušali da je izvuku iz indukovane kome.

Srčani zastoj je medicinska hitna situacija u kojoj srce iznenada i neočekivano prestaje da pumpa krv, uzrokujući prestanak rada i poremećaj protoka kiseonika do tijela odnosno mozga.

Pjevačica će ostati u komi na odjeljenju intenzivne njege u bolnici u Faru dok ljekari ne uspiju stave pod kontrolu "ozbiljnu infekciju" od koje boluje, a infekcija je izazvana perforiranim crijevom, objavio je "Correio da Manha".

Boni je liječena visokim dozama antibiotika nakon što joj je uklonjeno slijepo crijevo. Hitno je prevezena u bolnicu 30. aprila. Njen dugogodišnji prijatelj Liberto Mealha rekao je da su ljekari koji su je pregledali preko noći "pozitivni" da se ona može potpuno oporaviti uprkos stalnoj neizvjesnosti oko toga kako će se stvari razvijati.

Boni Tajler stavljena je u indukovanu komu kako bi se time poboljšao njen oporavak nakon hitne operacije crijeva u Portugalu. Njen menadžer je potvrdio da su ljekari u bolnici u Faru uveli pjevačicu u komu kako bi time pomogli njen oporavak nakon operacije koja je bila neophodna zbog perforacije crijeva.

Njen dugogodišnji prijatelj, biznismen iz Algarvea Liberto Mealha, otkrio je niz detalja portugalskim novinama "Correio da Manha". Rekao je da su zdravstveni problemi pjevačice počeli u martu, kada je počela da se osjeća loše tokom nastupa u Londonu.

"Odlučila je da otputuje u Algarve, gdje je počela da osjeća jake bolove u stomaku“, nastavio je Mealha, objašnjavajući da prethodne analize nisu otkrili bilo kakav alarmantan signal. Dodao je: "Dva dana kasnije otišla je u privatnu bolnicu, odakle je hitno prebačena u bolnicu u Faru jer joj je puklo slijepo crijevo i bila joj je potrebna hitna operacija".

Napomenuo je da je suprug slavne pjevačice Robert Salivan sa njom u bolnici: "On je izuzetno zahvalan ljekarima i medicinskim sestrama u bolnici u Faru i uvjeren je da Boni ne bi preživjela da je ostala u Velikoj Britaniji“.

