logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slava Tarzana zasjenila pet olimpijskih zlata: Nevjerovatna priča Džonija Vajsmilera

Slava Tarzana zasjenila pet olimpijskih zlata: Nevjerovatna priča Džonija Vajsmilera

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Na današnji dan, 2. juna 1904. godine, rođen je čuveni glumac Džoni Vajsmiler, poznat po ulozi Tarzana.

Životna priča Džonija Vajsmilera Izvor: IFTN / United Archives / Profimedia

Oko čuvenog Džonija Vajsmilera su se do kraja njegovog života "lomila koplja" jer nisu mogli da se dogovore da li je Srbin ili Rumun, iako je poznato da je rođen u Banatu.

Spor se vodi oko toga da li je njegovo rodno mjesto selo Međa gdje je dignut i spomenik ili selo Frajdorf u današnoj Rumuniji.

Međutim, istina je da je Vajsmiler imao njemačko porijeklo, a rođen je kao Peter Johan Vajsmiler. Kasnije, umjesto Johan, uzima ime Džon, a ostalo je istorija.

Izvor: GL Archive / Alamy / Profimedia

Interesantno je da je Vajsmiler prije holivudske slave postavio 67 plivačkih svjetskih rekorda, od čega je pet zlatnih olimpijskih medalja, iako je sve to ostalo u sjenci Tarzana.

A do ove uloge došao je slučajno. Producenti su željeli nekoga ko će izgledom i pokretima djelovati kao "prirodni čovjek iz džungle", a ne klasično školovanog glumca, a zbog atletskog tijela, ali i harizme, Vajsmiler je bio idealan izbor.

Njegov debi u filmu "Tarzan the Ape Man" iz 1932. godine pokazao se kao pun pogodak. Publika je odmah prihvatila Vajsmilera kao Tarzana, a njegov glas, fizička pojava i legendarni Tarzanov krik postali su zaštitni znak lika.

Tarzanov krik, Džoni Vajsmiler
Izvor: YouTube

Uloga ga je lansirala u filmsku istoriju, a on je Tarzana tumačio u ukupno 12 filmova, postavši najpoznatiji i najdugovječniji Tarzan zlatnog doba Holivuda.

Nažalost, Milerovi problemi počeli su još 1974. kada je slomio kuk i nogu, a nekoliko godina kasnije doživio je nekoliko moždanih udara. Imao je i velike probleme sa srcem pa je posljednje godine života proveo u bolnici u Las Vegasu.

Izvor: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Direktor bolnice se žalio na njega jer je plašio pacijente imitirajući Tarzana usred noći. Preminuo je u Akapulku, a na sahrani su mu pustili tri puta Tarzana, što je navodno bio jedan od njegovih zahtijeva.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA