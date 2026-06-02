Slava Tarzana zasjenila pet olimpijskih zlata: Nevjerovatna priča Džonija Vajsmilera

Na današnji dan, 2. juna 1904. godine, rođen je čuveni glumac Džoni Vajsmiler, poznat po ulozi Tarzana.

Oko čuvenog Džonija Vajsmilera su se do kraja njegovog života "lomila koplja" jer nisu mogli da se dogovore da li je Srbin ili Rumun, iako je poznato da je rođen u Banatu.

Spor se vodi oko toga da li je njegovo rodno mjesto selo Međa gdje je dignut i spomenik ili selo Frajdorf u današnoj Rumuniji.

Međutim, istina je da je Vajsmiler imao njemačko porijeklo, a rođen je kao Peter Johan Vajsmiler. Kasnije, umjesto Johan, uzima ime Džon, a ostalo je istorija.

Interesantno je da je Vajsmiler prije holivudske slave postavio 67 plivačkih svjetskih rekorda, od čega je pet zlatnih olimpijskih medalja, iako je sve to ostalo u sjenci Tarzana.

A do ove uloge došao je slučajno. Producenti su željeli nekoga ko će izgledom i pokretima djelovati kao "prirodni čovjek iz džungle", a ne klasično školovanog glumca, a zbog atletskog tijela, ali i harizme, Vajsmiler je bio idealan izbor.

Njegov debi u filmu "Tarzan the Ape Man" iz 1932. godine pokazao se kao pun pogodak. Publika je odmah prihvatila Vajsmilera kao Tarzana, a njegov glas, fizička pojava i legendarni Tarzanov krik postali su zaštitni znak lika.

Uloga ga je lansirala u filmsku istoriju, a on je Tarzana tumačio u ukupno 12 filmova, postavši najpoznatiji i najdugovječniji Tarzan zlatnog doba Holivuda.

Nažalost, Milerovi problemi počeli su još 1974. kada je slomio kuk i nogu, a nekoliko godina kasnije doživio je nekoliko moždanih udara. Imao je i velike probleme sa srcem pa je posljednje godine života proveo u bolnici u Las Vegasu.

Direktor bolnice se žalio na njega jer je plašio pacijente imitirajući Tarzana usred noći. Preminuo je u Akapulku, a na sahrani su mu pustili tri puta Tarzana, što je navodno bio jedan od njegovih zahtijeva.

