Bata Stojković uvrijedio Slavka Štimca: "Iskupio se bombonjerama koje je donosio svaki dan"

Slavko Štimac se prisjetio nezaboravnog trenutka sa Danilom Batom Stojkovićem na snimanju serije "Salaš u Malom Ritu".

Slavko Štimac je u nekoliko navrata sarađivao sa legendarnim Danilom Batom Stojkovićem i prisjetio se kako se jednom jako naljutio na svog starijeg kolegu. Sve se desilo na snimanju serije "Salaš u Malom Ritu".

Slavko je negodovao kada je Bata rekao da Štimac ne zna tekst. Štimac se naljutio na Stojkovića, a Danilo je na kraju uspio da ga odobrovolji.

Štimac je Batu Stojkovića prvi put vidio kada su snimali seriju "Salaš u Malom Ritu", a i dan danas dobro se sjeća kako ga je slavni glumac uvrijedio.

"Prvi dan snimanja sa Batom, jako sam se naljutio na njega. Ja sam tu mjesecima radio i mi smo bili uhodana ekipa i sada dolazi jedan čika da probamo scenu. I Bata Stojković kaže: 'Mali ne zna tekst.' To me strašno pogodilo", ispričao je Štimac jednom prilikom.

Slavko Štimac bio je siguran u to da zna tekst i strašno se uvrijedio. U svemu mu je pomogla sekretarica režije Mirjana Vuisić.

"Bato, šta ti je? On je dijete, on zna tekst. Zna tekst svih uloga. On meni uvijek kaže šta je bilo u nekoj sceni. Kako možeš to da kažeš?", stala je Vuisićeva u odbranu Štimca.

Već je bilo kasno. Slavko je bio ljut na Batu i izašao je sa scene. Onda je on shvatio šta je uradio. Pokušao je da se izvini dječaku.

"Ne znam kako je to izveo, neko se pojavio i donio bombonjeru koju je on poručio za mene. Svaki dan mi je donosio bombonjeru na snimanje", ispričao je Slavko Štimac.

Podsjetimo "Salaš u Malom Ritu" je jugoslovenska televizijska serija, snimana u produkciji Televiziji Beograd 1975. godine. Premijerno je emitovana od 29. februara do 23. maja 1976. godine.

Serija prati avanture dječaka Milana Maljevića (Slavko Štimac) za vrijeme Drugog svjetskog rata. Scenario je napisao Branko Bauer po istoimenoj knjizi Arsena Diklića. Serija je nastala od istoimenog filma iz 1976. godine, a od dijelova serije montiran je film Zimovanje u Jakobsfeldu.

