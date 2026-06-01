Gdje je danas Švaba iz kultnog filma "Rane"? Pobijedio u rijalitiju, pa nestao iz Srbije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Milan Marić proslavio se ulogom u filmu "Rane", a danas živi daleko od Srbije

Gdje je danas Švaba iz kultnog filma "Rane" Izvor: YouTube/CobraFilmOfficial

Čuveni domaći film "Rane" obilježio je devedesete godine i donio ogromnu popularnost glavnim glumcima, Milanu Mariću (poznatom po ulozi Švabe) i Dušanu Pekiću.

Međutim, nakon ovog velikog uspjeha, obojica su se povukla sa malih ekrana, a njihovi životi su krenuli neočekivanim i tragičnim tokovima.

Tragična sudbina Dušana Pekića

Dušan Pekić je preminuo 2000. godine u svojoj 19. godini, tokom služenja vojnog roka.

U javnosti su godinama kružile razne sumnje i glasine o uzroku njegove smrti, uključujući predoziranje ili gušenje od strane trećih lica.

Ipak, njegova majka Milunka Tašić je, nakon što je poslije 18 godina smogla snage da pročita obdukcioni nalaz, otkrila da je smrt nesrećno nastupila usljed gušenja izazvanog udisanjem želudačnog sadržaja.

Povratak Milana Marića u javnost

Za razliku od svog kolege, Milan Marić se nakon dugogodišnje pauze vratio u javnost 2010. godine kao učesnik rijaliti programa "Veliki brat".

Iako je tokom takmičenja uglavnom bio tih, povučen i često se osamljivao u teškim trenucima, uspio je da osvoji simpatije publike i odnese pobjedu, osvojivši prvo mjesto. Tokom boravka u kući, zaljubio se u pjevačicu Enu Popović.

Marić je kasnije izjavio da mu je rijaliti bio odlično i neponovljivo iskustvo koje ga je obogatilo novim poznanstvima.

Novi život u inostranstvu

Nedugo nakon pobjede u rijalitiju, Milan je odlučio da se potpuno povuče iz medija i započne novi život daleko od Srbije. Prvo se preselio u Rusiju, a zatim je svoj dom pronašao u Kanadi.

Tamo je upoznao Stelu, kojom se oženio nakon samo pola godine zabavljanja na skromnoj ceremoniji u prisustvu kumova. Danas Milan Marić Švaba vodi miran i povučen život, daleko od očiju javnosti.

(Mondo.rs)

