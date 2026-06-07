"Izgubila sam ulogu zato što nisam htjela da se skinem": Srpska glumica o nepravdi i podmetanju od strane kolega

Glumica Lidija Vukićević u iskrenom intervjuu otkriva kako je ostala bez dvije velike uloge.

Izvor: Instagram / vukiceviclidija

U vremenu kada dominiraju kompromisi i brzi uspjesi, Lidija Vukićević ostaje nepokololebljiva. U iskrenom intervjuu govorila je o odbijenim ulogama koje su mogle da je lansiraju, kao i zašto nikada ne prašta izdaju.

Iako je mnogima najbliža kao Violeta iz "Boljeg života", Lidija nikada nije dozvolila da je jedna uloga odredi. Ona je lavica pozorišta, koja nikada ne stavlja zarez, već samo tačku.

"Uvijek je tačka. Na taj način sebi olakšavam život. Ako me je neko jednom prevario, ako mi je jednom učinio nešto loše - uradiće to i drugi put. U tom smislu, kod mene nema praštanja. Znate kako kažu: 'Ko tebe kamenom, ti njega hljebom', a ja bih dodala:' A šta ćemo sa onima koji tebe hljebom?'"

"Ogriješili su se"

O tome da li je neku od uloga odbila, a potom i zažalila zbog toga, Lidija Vukićević dala je više nego ekskluzvan odgovor.

"Glumici su se o mene najviše ogrešili u Narodnom pozorištu. Još na početku moje karijere spasila sam predstavu 'Na dnu' Maksima Gorkog. Veoma uspješno sam spasila predstavu, dobila cvijeće u garderobi... Po prirodi sam hazarder - idem pa kako bude. Tog puta je sve bilo zaista savršeno. Narodno pozorište je otvaralo sezonu predstavom Orestija. Dobila sma ulogu Elektre, ali glumački kolektiv nije želio da ja igram. Rekli su 'Ona ima seriju Bolji život'. Izgovori su glupost, ali to je bilo tako."

Druga uloga

"Trebalo je da igram veliku ljubav Miloša Obrenovića u Vuku Karadžiću. U prethodnom filmu , gde je bio isti snimatelj, nisam htjela da se skinem, jer sam smatrala da za to nije bilo opravdanja. Tako su mi poslije oduzeli ulogu, samo zato što u prethodnom filmu nisam htjela da se skinem. To su dve bitne i značajne uloge koje sam mogla da odigram u svojoj karijeri, ali nisam - i nije mi žao", otkrila je Lidija Vukićević za Bazar.

Vidi opis "Izgubila sam ulogu zato što nisam htjela da se skinem": Srpska glumica o nepravdi i podmetanju od strane kolega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/VukicevicLidija Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: instagram/lukiceviclidija Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/VukicevicLidija Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printskrin, Instagram/vukiceviclidija Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printskrin, Instagram/vukiceviclidija Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 8 8 / 8

Glumci i djeca

Poslednjih godina djeca poznatih roditelja često zauzimaju veliki prostor u medijima, često i protiv svoje volje...

"Znate kako zovu Narodno pozorište? Institut za majku i dijete. Time je sve rečeno. Zašto glumci guraju svoju djecu u tu profesiju? Zato što nisu bili sposobni da uče nešto drugo? Talentovani su na mamu i tatu? Ne, nego im je to bio najjednostavniji put. Ne generalizujem - nisu svi takvi. Ima izuzetaka. Međutim, primjetno je da glumci svoju djecu uglavnom guraju u glumu ili režiju."

Vidi opis "Izgubila sam ulogu zato što nisam htjela da se skinem": Srpska glumica o nepravdi i podmetanju od strane kolega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/vukiceviclidija/printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/vukiceviclidija/printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/vukiceviclidija/screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/lidijavukicevic/printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: instagram/lukiceviclidija Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram / vukiceviclidija Br. slika: 10 10 / 10

Izvor: Kurir/ MONDO