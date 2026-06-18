Zorica Gajdaš, prva starleta Jugoslavije, ostavila je neizbrisiv trag svojom prirodnom ljepotom i ulogama u filmovima kao što su "Lito vilovito" i '"Burduš".
Titulu prve starlete na našim prostorima ponijela je beogradska ljepotica Zorica Gajdaš, koja je važila za apsolutni seks simbol Jugoslavije.
Publika ju je najviše upamtila po savršenoj figuri i istaknutim oblinama u filmu "Lito vilovito", a zapažene su i njene uloge u filmu "Burduš" i seriji "Božana".
Pogledajte njene fotografije:
Ona je prva jugoslovenska starleta: Zbog jednog odgovora zvali su je ljepotica sa manjkom pameti
Za razliku od modernih starleta koje se oslanjaju na estetske zahvate, Zorica je bila potpuno prirodna ljepotica za koju se pričalo da ima najuži struk i savršeno telo.
Njenoj ljepoti navodno nije odolio ni slavni dirigent Zubin Mehta, koji je, nakon koncerta u Dubrovniku, ostao bez daha ugledavši je u publici.
Smatrali da nije dovoljno pametna
Ipak, njenu popularnost pratili su i podsmjesi onih koji su joj zamjerali "manjak pameti". Iz tog vremena potiče i njena čuvena anegdota sa Matijom Bećkovićem.
Kada ju je upitao da li je pročitala makar jednu jedinu knjigu, Zorica mu je samouvjereno odbrusila: "Ma, kao da je to bitno". Iako su je pratili razni skandali jer je često bila u društvu istaknutih muškaraca, stari beogradski boemi tvrdili su da je ona zapravo bila najčednija žena tog vremena.
Izvor: Blic/ MONDO