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Ona je prva jugoslovenska starleta: Zbog jednog odgovora zvali su je ljepotica sa manjkom pameti

Ona je prva jugoslovenska starleta: Zbog jednog odgovora zvali su je ljepotica sa manjkom pameti

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Zorica Gajdaš, prva starleta Jugoslavije, ostavila je neizbrisiv trag svojom prirodnom ljepotom i ulogama u filmovima kao što su "Lito vilovito" i '"Burduš".

Ko je prva jugoslovenska starleta? Izvor: Youtube printscreen/ceda lezic

Titulu prve starlete na našim prostorima ponijela je beogradska ljepotica Zorica Gajdaš, koja je važila za apsolutni seks simbol Jugoslavije. 

Publika ju je najviše upamtila po savršenoj figuri i istaknutim oblinama u filmu "Lito vilovito", a zapažene su i njene uloge u filmu "Burduš" i seriji "Božana".

Pogledajte njene fotografije:

Za razliku od modernih starleta koje se oslanjaju na estetske zahvate, Zorica je bila potpuno prirodna ljepotica za koju se pričalo da ima najuži struk i savršeno telo.

Njenoj ljepoti navodno nije odolio ni slavni dirigent Zubin Mehta, koji je, nakon koncerta u Dubrovniku, ostao bez daha ugledavši je u publici.

Smatrali da nije dovoljno pametna

Ipak, njenu popularnost pratili su i podsmjesi onih koji su joj zamjerali "manjak pameti". Iz tog vremena potiče i njena čuvena anegdota sa Matijom Bećkovićem.

Kada ju je upitao da li je pročitala makar jednu jedinu knjigu, Zorica mu je samouvjereno odbrusila: "Ma, kao da je to bitno". Iako su je pratili razni skandali jer je često bila u društvu istaknutih muškaraca, stari beogradski boemi tvrdili su da je ona zapravo bila najčednija žena tog vremena.

Izvor: Blic/ MONDO

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Jugoslavija starleta

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