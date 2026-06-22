"Pukla tikva" između Duška Tošiće i Nore: Jedan detalj naslutio kraj nakon susreta sa Karleušom

Nora je na Instagram profilu podijelila snimak iz luksuznog BMW-a tokom vožnje, dok je u pozadini išla pjesma Ane Nikolić "Dobro došao u moj zaborav".

Izvor: Instagram/Printscreen/duskotosic

Nora Milosavljević, po svemu sudeći sada već bivša djevojka Duška Tošića, ponovo je privukla pažnju objavom na društvenim mrežama.

Ona je na svom Instagram profilu podijelila snimak iz luksuznog BMW-a tokom vožnje, dok je u pozadini išla pjesma Ane Nikolić "Dobro došao u moj zaborav".

Stihovi poznate balade govore o kraju jedne ljubavi, preboljevanju i ostavljanju prošlosti iza sebe, pa su pratioci odmah krenuli sa nagađanjima da li je Nora na ovaj način željela nekome da pošalje poruku.

Da li je pjesma posvećena upravo bivšem fudbaleru, da li između njih postoje problemi ili je riječ samo o numeri koju voli da sluša, za sada ostaje misterija. Naime, Duško i Nora više ne prate jedno drugo na ovoj društvenoj mreži, što je odmah pokrenulo lavinu komentara. Dodatnu sumnju izazvala je činjenica da je fotografija na kojoj poziraju zagrljeni već duže vrijeme uklonjena sa njegovog profila.

Zajedno sa bivšom ženom

Podsjetimo, Duško se nedavno pojavio na proslavi mature starije ćerke Atine, gdje je prisustvovao jednom od najvažnijih trenutaka u životu nasljednice. Tom prilikom pozirao je zajedno sa Karleušom i ćerkama, a fotografije sa proslave izazvale su veliku pažnju.

(Kurir / MONDO)