logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pola miliona lajkova za samo 5 minuta: Ronaldo oduševio fanove novom fotkom s Georginom

Pola miliona lajkova za samo 5 minuta: Ronaldo oduševio fanove novom fotkom s Georginom

Izvor mondo.rs
0

Kristijano Ronaldo objavio je novu fotografiju sa verenicom. U opisu je ostavio samo emotikon srca, a njegova objava je za samo pet minuta skupila više od pola miliona lajkova.

Slika Ronalda i Georgine sa pola miliona lajkova za 5 minuta Izvor: Instagram printscreen / cristiano

Sve što Kristijano Ronaldo dotakne očito pretvara u zlato, pa tako ne zaostaju ni njegove objave na društvenim mrežama. Sportista je jedan od najpraćenijih na Instagramu, a njegova najnovija objava sa vjerenicom Georginom Rodrigez privukla je veliku pažnju.

Ronaldo je opisu ostavio samo emotikon srca, a njegova objava je za samo pet minuta skupila više od pola miliona lajkova!

Pogledajte:

Par na slici pozira zagrljen, dok na Georgininoj ruci blista ogroman vjerenički dijamant.

Velika podrška

Georgina je fudbaleru velika podrška u karijeri. Nedavno je pratila utakmicu Portugala i Uzbekistana na Svjetskom fudbalskom prvenstvu, koja se završila ubjedljivom pobedom Portugalaca rezultatom 5:0.

Objavila je fotografiju na kojoj pozira pored televizora, a pažnju pratilaca privuklo je njeno izdanje - nosila je samo dres portugalske reprezentacije sa brojem 7, koji godinama nosi upravo Kristijano Ronaldo.

Ronaldo je u susretu protiv Uzbekistana ispisao fudbalsku istoriju. Pogotkom u toj utakmici postao je prvi fudbaler koji je postigao gol na čak šest uzastopnih svjetskih prvenstava.

U vezi od 2017. godine

Georgina i Ronaldo zvanično su u vezi od 2017. godine, a prošlog ljeta su se vjerili. Zajedno imaju dvoje biološke djece, ali Georgina odgaja i troje djece koju je Ronaldo dobio putem surogat majčinstva.

Pogledajte još njihovih slika:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kristijano Ronaldo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA