Pola miliona lajkova za samo 5 minuta: Ronaldo oduševio fanove novom fotkom s Georginom

Kristijano Ronaldo objavio je novu fotografiju sa verenicom. U opisu je ostavio samo emotikon srca, a njegova objava je za samo pet minuta skupila više od pola miliona lajkova.
Sve što Kristijano Ronaldo dotakne očito pretvara u zlato, pa tako ne zaostaju ni njegove objave na društvenim mrežama. Sportista je jedan od najpraćenijih na Instagramu, a njegova najnovija objava sa vjerenicom Georginom Rodrigez privukla je veliku pažnju.
Ronaldo je opisu ostavio samo emotikon srca, a njegova objava je za samo pet minuta skupila više od pola miliona lajkova!
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Par na slici pozira zagrljen, dok na Georgininoj ruci blista ogroman vjerenički dijamant.
Velika podrška
Georgina je fudbaleru velika podrška u karijeri. Nedavno je pratila utakmicu Portugala i Uzbekistana na Svjetskom fudbalskom prvenstvu, koja se završila ubjedljivom pobedom Portugalaca rezultatom 5:0.
Objavila je fotografiju na kojoj pozira pored televizora, a pažnju pratilaca privuklo je njeno izdanje - nosila je samo dres portugalske reprezentacije sa brojem 7, koji godinama nosi upravo Kristijano Ronaldo.
Ronaldo je u susretu protiv Uzbekistana ispisao fudbalsku istoriju. Pogotkom u toj utakmici postao je prvi fudbaler koji je postigao gol na čak šest uzastopnih svjetskih prvenstava.
U vezi od 2017. godine
Georgina i Ronaldo zvanično su u vezi od 2017. godine, a prošlog ljeta su se vjerili. Zajedno imaju dvoje biološke djece, ali Georgina odgaja i troje djece koju je Ronaldo dobio putem surogat majčinstva.
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Georgina Rodrigez Ronaldo verenički prsten