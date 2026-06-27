Pjevač Haris Džinović u velelepnoj vili na Senjaku živi sa sinom Kanom

Izvor: B92/screeshot/Prva klasa

Pjevač Haris Džinović posjeduje velelepnu vilu na beogradskom Senjaku, čija se vrijednost procjenjuje na nevjerovatnih dva miliona evra. Nekretnina se prostire na nešto više od 930 kvadrata, a u njenoj unutrašnjosti bukvalno sve pršti od luksuza.

Izgradnja ove impozantne kuće započeta je 2017. godine, a pjevač i njegova porodica uselili su se 2021. godine.

Nakon nedavnog razvoda od Meline Džinović, Haris Džinović danas u ovom domu živi sa sinom Kanom, dok mu kćerka Đina nerijetko dolazi u posjetu.

Vidi opis Vinski podrum, dizajnerski namještaj i ogroman bazen na krovu: Haris Džinović pokazao vilu od 2 miliona evra (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/ djinadzinovic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram printscreen/djinadzinovic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/printscreen/djinadzinovic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/printscreen/byemmazepter Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/Dejan_Milicevic Br. slika: 11 11 / 11

Unutrašnjost vile predstavlja suvi luksuz na apsolutno svakom koraku. Svi podovi obloženi su čistim mermerom, prostor je vizuelno proširen brojnim staklenim detaljima i brendiranim tanjirima, dok pažljivo dizajnirano osvjetljenje krasi i ističe svaki ćošak, što se moglo vidjeti u emisiji "Prva klasa" na B92.

Unutar kuće nalaze se privatni spa centar i moderno opremljena teretana. Posebnu pažnju privlači i bogati vinski podrum u kojem pjevač čuva vina iz različitih krajeva svijeta, sa posebnim akcentom na ona iz Francuske, kao uspomenu na vrijeme koje je porodica provela živeći u Parizu i Kanu.

Vidi opis Vinski podrum, dizajnerski namještaj i ogroman bazen na krovu: Haris Džinović pokazao vilu od 2 miliona evra (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/djinadzinovic/screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/djinadzinovic/screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/djinadzinovic/screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/djinadzinovic/screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pink TV screenshot/Paparazzo lov Br. slika: 8 8 / 8

Za potpuni užitak tokom ljetnjih dana, na krovu vile smješten je i prostrani bazen.

Iako je sagradio velelepnu vilu o kojoj bruji javnost, pjevač ističe da ga luksuz i "fenseraj“ ne zanimaju.

- Vrlo sam jednostavan. Napravio sam veliku kuću za porodicu i tako je to ostalo - priznao je iskreno Haris Džinović, dodajući da iako nije skroman čovjek, ne pati od statusnih simbola i bogatstva.

Kako objašnjava, sve je krenulo slučajno kada mu je prijatelj javio da se prodaje plac na Senjaku.

- Kupio sam, i onda je počela gradnja. Ja sam megaloman, kuća je kao Gimnazija - iskren je pjevač.

(Blic, MONDO)