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Vinski podrum, dizajnerski namještaj i ogroman bazen na krovu: Haris Džinović pokazao vilu od 2 miliona evra (Foto)

Vinski podrum, dizajnerski namještaj i ogroman bazen na krovu: Haris Džinović pokazao vilu od 2 miliona evra (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pjevač Haris Džinović u velelepnoj vili na Senjaku živi sa sinom Kanom

Haris Džinović pokazao vilu Izvor: B92/screeshot/Prva klasa

Pjevač Haris Džinović posjeduje velelepnu vilu na beogradskom Senjaku, čija se vrijednost procjenjuje na nevjerovatnih dva miliona evra. Nekretnina se prostire na nešto više od 930 kvadrata, a u njenoj unutrašnjosti bukvalno sve pršti od luksuza.

Izgradnja ove impozantne kuće započeta je 2017. godine, a pjevač i njegova porodica uselili su se 2021. godine.

Nakon nedavnog razvoda od Meline Džinović, Haris Džinović danas u ovom domu živi sa sinom Kanom, dok mu kćerka Đina nerijetko dolazi u posjetu.

Unutrašnjost vile predstavlja suvi luksuz na apsolutno svakom koraku. Svi podovi obloženi su čistim mermerom, prostor je vizuelno proširen brojnim staklenim detaljima i brendiranim tanjirima, dok pažljivo dizajnirano osvjetljenje krasi i ističe svaki ćošak, što se moglo vidjeti u emisiji "Prva klasa" na B92.

Unutar kuće nalaze se privatni spa centar i moderno opremljena teretana. Posebnu pažnju privlači i bogati vinski podrum u kojem pjevač čuva vina iz različitih krajeva svijeta, sa posebnim akcentom na ona iz Francuske, kao uspomenu na vrijeme koje je porodica provela živeći u Parizu i Kanu.

Za potpuni užitak tokom ljetnjih dana, na krovu vile smješten je i prostrani bazen.

Iako je sagradio velelepnu vilu o kojoj bruji javnost, pjevač ističe da ga luksuz i "fenseraj“ ne zanimaju.

- Vrlo sam jednostavan. Napravio sam veliku kuću za porodicu i tako je to ostalo - priznao je iskreno Haris Džinović, dodajući da iako nije skroman čovjek, ne pati od statusnih simbola i bogatstva.

Kako objašnjava, sve je krenulo slučajno kada mu je prijatelj javio da se prodaje plac na Senjaku.

- Kupio sam, i onda je počela gradnja. Ja sam megaloman, kuća je kao Gimnazija - iskren je pjevač.

(Blic, MONDO)

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Haris Džinović

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