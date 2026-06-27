Pjevač Haris Džinović u velelepnoj vili na Senjaku živi sa sinom Kanom
Pjevač Haris Džinović posjeduje velelepnu vilu na beogradskom Senjaku, čija se vrijednost procjenjuje na nevjerovatnih dva miliona evra. Nekretnina se prostire na nešto više od 930 kvadrata, a u njenoj unutrašnjosti bukvalno sve pršti od luksuza.
Izgradnja ove impozantne kuće započeta je 2017. godine, a pjevač i njegova porodica uselili su se 2021. godine.
Nakon nedavnog razvoda od Meline Džinović, Haris Džinović danas u ovom domu živi sa sinom Kanom, dok mu kćerka Đina nerijetko dolazi u posjetu.
Vinski podrum, dizajnerski namještaj i ogroman bazen na krovu: Haris Džinović pokazao vilu od 2 miliona evra (Foto)
Unutrašnjost vile predstavlja suvi luksuz na apsolutno svakom koraku. Svi podovi obloženi su čistim mermerom, prostor je vizuelno proširen brojnim staklenim detaljima i brendiranim tanjirima, dok pažljivo dizajnirano osvjetljenje krasi i ističe svaki ćošak, što se moglo vidjeti u emisiji "Prva klasa" na B92.
Unutar kuće nalaze se privatni spa centar i moderno opremljena teretana. Posebnu pažnju privlači i bogati vinski podrum u kojem pjevač čuva vina iz različitih krajeva svijeta, sa posebnim akcentom na ona iz Francuske, kao uspomenu na vrijeme koje je porodica provela živeći u Parizu i Kanu.
Vinski podrum, dizajnerski namještaj i ogroman bazen na krovu: Haris Džinović pokazao vilu od 2 miliona evra (Foto)
Za potpuni užitak tokom ljetnjih dana, na krovu vile smješten je i prostrani bazen.
Iako je sagradio velelepnu vilu o kojoj bruji javnost, pjevač ističe da ga luksuz i "fenseraj“ ne zanimaju.
- Vrlo sam jednostavan. Napravio sam veliku kuću za porodicu i tako je to ostalo - priznao je iskreno Haris Džinović, dodajući da iako nije skroman čovjek, ne pati od statusnih simbola i bogatstva.
Kako objašnjava, sve je krenulo slučajno kada mu je prijatelj javio da se prodaje plac na Senjaku.
- Kupio sam, i onda je počela gradnja. Ja sam megaloman, kuća je kao Gimnazija - iskren je pjevač.
(Blic, MONDO)