Pola vijeka misterije: Smrt Džima Morisona i dalje bez konačnog odgovora

Na današnji dan, 3. jula 1971. godine, preminuo je čuveni rok muzičar Džim Morison, a ni do dana današnjeg nije utvrđeno šta se tačno događalo

Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia

Legendarni pjevač i frontmen benda "The Doors" Džim Morison ostavio je iza sebe neizbrisiv trag, no njegov blistav muzički put prekinut je sa samo 27 godina, a tačne okolnosti njegove smrti ni dan-danas nisu otkrivene.

Izvor: MANFRED REHM / AFP / Profimedia

Novinarka Sofija Debojk je svojevremeno istraživala i opisala posljednje mjesece Morisonovog života, a detalji su bili zastrašujući:

"Tri dana nakon njegove smrti u stanu u ulici Beautreillis broj 17, tijelo Džima Morisana ostalo je tu. Umotan u plastiku i upakovan u suvi led, čuvali su ga u kadi kojoj ga je i pronašla njegova djevojka Pamela Kurson, mrtvog i uronjenog u još uvijek toplu vodu, oko 6 sati ujutru, u subotu, 3. jula 1971. godine. Tu je ostao sve dok zaposleni u pogrebnom preduzeću nisu konačno isporučili kovčeg koji je poručila (najjeftiniji model koji je bio dostupan, vrijedan oko 30 funti). U jednom trenutku tokom ta 72 sata u stan je došao i ljekar i izdata je umrlica. Kao zvanični uzrok smrti navedena je srčana slabost. Obdukcija nije objavljena", započela je Sofija.

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"Tijelo je konačno položeno na vječni počinak naredne srijede, na neobilježenom grobu na pariskom groblju Père Lachaise u takozvanom Pjesničkom kutku u blizini groba dramskog pisca Molijera. Na sahrani je bilo prisutno tek nekolicina ožalošćenih.Tek dan nakon sahrane objavljena je vijest o Morisonovoj smrti, dovodeći javnost do brojnih pitanja. Da li je bilo policijske istrage? Zašto nije bilo obdukcije? Ko je bio ljekar koji ga je pregledao? (Pamela, prema nekim izvještajima, nije mogla da se sjeti imena ljekara, a njegov potpis na umrlici nije bio čitak) Zašto Morisonovim roditeljima ništa nije rečeno? (Vlasti su očigledno obaviještene da nema užu porodicu, što je otvorilo put do brze sahrane bez previše pitanja)", dodala je novinarka.

Šta se sve dešavalo prije smrti?

Džim Morison, rođen kao Džejms Daglas Morison, stigao je u Pariz 1971. sa ogromnom kreativnom prazninom.

Bio je neprepoznatljiv - ugojio se i pustio raščupanu, nestilizovanu bradu. Borio se sa alkoholizmom, što je zapravo i uništilo kreativne napore benda "The Doors" dok su se šezdesete bližile kraju, a takođe mu je nad glavom visila šestomjesečna zatvorska kazna. Njegova žalba bila je na čekanju nakon iscrpljujućeg, 40 dana dugog suđenja u jesen 1970. a sve zbog optužbe da se skidao go na sceni tokom svirke u Majamiju.

U isti mah njegovi nastupi uživo bili su užasni - bio je pijan i izgubljen, što je bacilo loše svjetlo na "Doors-e".

I djevojka bila zavisnica

Muzičar se u Parizu pridružio svojoj dugogodišnjoj djevojci Pameli Kurson koja je bila zavisna od heroina i boravila je u stanu sa Žanom de Bretejem, "dilerom droge za bogataše". Tako je Morison upao u društvo ljudi zavisnih od narkotika, a utjehu je, kako se navodi, tražio i u klubovima koji su bili "preplavljeni heroinom".

U Parizu je Morison radio na nekoliko projekata, nacrtu romana, rok operi i eseju inspirisanim njegovim suđenjem. Tamo je nastala i njegova sveska "Pariski žurnal" koja je sadržala Morisonovu poeziju, pretežno nasilnu, mračno-se*sualnu i nihilističku.

Iako je bio opčinjen Parizom i prijatelju pisao da se "nada da će on i Pamela tu ostati zauvijek", morao je na neko vrijeme da se skloni iz ove sredine u kojoj su droga i alkohol bili lako dostupni.

Sa djevojkom se preselio u Tuluz, a potom i u Andoru, Španiju i Maroko. Selili su se, ali nisu mogli da pobjegnu od poročnog života.

Kada su stigli u London, Žan de Bretej je priređivao narko-žurke u kući Kita Ričardsa, te su i Džim i Pamela samo dublje zalazili u opijanje i drogiranje.

"Za razliku od svih ispada prethodnih mjeseci, Morisonov posljednji dan, 2. jul 1971. bio je u potpunosti prozaičan. Proveo ga je sa svojim prijateljem, dokono šetajući svojim pariskim kvartom, ne odlazeći dalje od pet minuta od svojih ulaznih vrata. Pameli je kupio privezak u jednom od malih pariskih butika, potom je ručao u poznatom restoranu u blizini svog omiljenog parka. Otišao je da preuzme čizme od obućara, ali one još uvijek nisu bile gotove. Popio je pivo sa prijateljem u jednom kafeu. Prema izjavi koju je Pamela dala policiji, oni su jeli u kineskom restoranu, a zatim su otišli da pogledaju film 'Pursued' u bioskopu koji je udaljen oko 20 minuta vožnje. Te noći Pamelu je probudilo Morisonovo otežano disanje, ali ju je poslao nazad u krevet, dok se on kupao. Kada je svanulo, pronašla ga je mrtvog u kadi", istakla je Debrojkova za "The New European".

Druga verzija smrti'

"To je, barem, verzija koja je opšteprihvaćena. Nešto drugačije tvrdnje postale su popularne posljednjih godina, a novinar "Njujork tajmsa" Sem Bernet tvrdi da je pronašao Morisona mrtvog u toaletu jednog kluba. Navodno je uzeo preveliku dozu heroina, a njegovo tijelo su iznijela dva dilera i ostavila ga u kadi kako bi prikrili taj eksces. U intervjuu iz 2014. rok pjevačica Marijan Fejtful i dalje je tvrdila kako je njen tadašnji dečko Žan de Bretej Džimu dao fatalnu dozu čistog heroina koji je u to vrijeme preplavio Pariz", dodala je ona.

Iako je Morison u Parizu želio da potraži spas i inspiraciju, ispostavilo se da je sve ispalo suprotno. Muzičar je bio "na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme", a njegova smrt je dilerima droge bila samo još jedna smrt narkomana u nizu. U posljednjim redovima njegovog "Pariskog žurnala" stoji napisano: "Nisam htio da te ubijem. Ti si prosto bio tu", a ovi njegovi zapisi danas zvuče proročki.

(Mondo.rs)