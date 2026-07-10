Laura Prgomet puštena iz zatvora: Urlala na ulici i fizički se obračunala s policijom, advokat otkrio šta se desilo

Sud je usvojio žalbu odbrane, a bivšoj rijaliti zvijezdi određene su mere opreza, pa će morati dva puta nedjeljno da se javlja nadležnoj policijskoj stanici.

Izvor: Instagram/Printscreen

Laura Prgomet, učesnica emisije "Gospodin Savršeni“, puštena je iz istražnog pritvora u Dubrovniku, gde je nedavno bila zadržana zbog dva krivična djela napada na službeno lice.

Kako piše Dubrovački dnevnik, vanraspravno veće usvojilo je žalbu odbrane i preinačilo odluku sudije. Prgomet je ukinut istražni pritvor, ali su joj određene mjere opreza – dva puta nedjeljno mora da se javlja nadležnoj policijskoj stanici u Zagrebu.

Istražni pritvor bio joj je određen zbog dva krivična djela napada na službeno lice. Starleta je prilikom privođenja fizički napala policajca, koji nije povrijeđen, kao i policajku, kojoj je nanijela lakše tjelesne povrede.

"Određen joj je istražni pritvor u trajanju do mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, uzimajući u obzir činjenicu da je pokazala izuzetnu upornost, agresivnost i bezobzirnost, vređajući i fizički napadajući policijske službenike, pri čemu je policijska službenica zadobila lakše tjelesne povrede“, izjavio je ranije portparol Županijskog suda u Dubrovniku, Pero Miloglav, za Dubrovački dnevnik.

Laurin advokat Robert Bačić ranije je najavio žalbu, koja je na kraju usvojena.

"Lauri je izuzetno teško, veoma teško podnosi sve ovo. Iskreno joj je žao zbog svega što se dogodilo", rekao je on medijima.

Advokat se oglasio i nakon što je rijaliti zvijezda puštena iz pritvora.

"Mnogo se bolje osjeća otkako je puštena iz istražnog pritvora i otkako je najstroža mera zamenjena blažom. Srećnija je čim je izašla“, naveo je on.

(Dubrovački dnevnik, MONDO)