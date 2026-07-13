Hanka Paldum dobila diplomatski pasoš BiH

Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine uručilo je danas, 13. jula, diplomatski pasoš proslavljenoj pjevačici sevdalinki Hanki Paldum, kao priznanje za njen dugogodišnji doprinos kulturi i promociji BiH u svijetu.

Izvor: YouTube/ Suzanin izbor/printscreen

Diplomatski pasoš Hanki Paldum uručio je ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković, ističući da je riječ o umjetnici koja je svojim jedinstvenim glasom i stvaralaštvom obilježila muzičku baštinu Bosne i Hercegovine.

Iz Ministarstva su saopštili da Hanka Paldum već decenijama zauzima posebno mjesto u kulturnom životu BiH, ostavljajući neizbrisiv trag u sevdahu i predstavljajući zemlju na brojnim svjetskim pozornicama.

Naveli su da dodjela diplomatskog pasoša predstavlja priznanje za njen rad, talenat i posvećenost, zahvaljujući kojima je doprinijela afirmaciji bosanskohercegovačke muzike, kulture i identiteta širom svijeta.

„Kroz pjesmu je pronosila ljepotu naše kulture, tradicije i identiteta, približavajući Bosnu i Hercegovinu publici širom svijeta“, poručili su iz Ministarstva.

U saopštenju su zahvalili Hanki Paldum na doprinosu očuvanju i promociji sevdaha kao jednog od najvrijednijih simbola kulturne baštine Bosne i Hercegovine, uz želje za još mnogo godina uspješne umjetničke karijere.