logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto": Aleksandra Prijović otvorila dušu i otkrila detalje odnosa sa Filipom

"Da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto": Aleksandra Prijović otvorila dušu i otkrila detalje odnosa sa Filipom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović progovara o kreativnom procesu snimanja novog albuma "Bol i alkohol" i svojoj ljubavi prema Filipu.

Aleksandra Prijović o braku sa Filipom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što je lansirala svoj novi studijski album pod nazivom "Bol i alkohol", koji je u rekordnom roku podigao ogromnu prašinu. Pjevačica je ogolila dušu i progovorila o detaljima iz privatnog života koje rijetko dijeli sa javnošću.

Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović:

Prija je ovog puta bez dlake na jeziku pričala o braku sa Filipom Živojinovićem i svim izazovima majčinstva, ali je otkrila i da je rad u studiju bio izuzetno težan i emotivan.

Ona je priznala da su kreativni proces pratile brojne suze, te je detaljno opisala koja joj je nova pjesma posebno prirasla srcu i zbog čega je plakala dok ju je snimala.

"Svaka pjesma nosi neku svoju energiju i emociju, ali pjesma 'Olovo' mi je jedna od najdražih u karijeri. Plakala sam kad ju je Filip napravio, plakala kad sam gledala spot, i sve to u krug dok su je ljudi oko mene slušali i doživjeli na isti način. Ispostavilo se da ju je i publika doživjela baš kao i ja", rekla je ona pa priznala da li ima neku neostvarenu želju.

Aleksandra je objavila pjesmu "Vreme prolazi", pogledajte kadrove iz spota:

"Previše bi bilo da imam nekih želja jer su svi oko mene zdravi, srećni, složni... Radim posao koji volim. Šta više? Ali uvijek mogu da nastavim da sanjam, od toga ne odustajem...", rekla je ona.

Pjevačica često ističe da bez Filipa ne bi bila tu gdje jeste i da je sve što su postigli zapravo njihov zajednički uspjeh.

Evo kako izgledaju Filip i Aleksandra zajedno:

"Filip je promijenio sve. Pored njega sam naučila mnogo o životu, i privatno i poslovno. Zato uvijek kažem da je sve ovo naše, jer da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto", rekla je Aleksandra, a potom otkrila kako ona i Filip balansiraju između braka i posla.

"Za nas je sve to negdje isto. Živimo zajedno privatno i poslovno. Svaki dan. Mislim da je to naš plus i zahvalni smo na takvoj prilici. U poslu se desi da imamo nekad različita mišljenja, ali cilj nam je uvijek isti pa se brzo dogovorimo."

(Hello/ MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Prijović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA