Dolazak Ilijana porodici Gudelj donosi novo poglavlje i veliku radost, a beba je rođena dan nakon treće godišnjice braka Anastasije i Nemanje Gudelja.
Danas je odjeknula vijest da se Anastasija Ražnatović porodila sinoć i na svijet donijela sina Ilijana. Porođaj se dogodio u privatnoj klinici u Španiji, a porodica Gudelj bila je sa njom u porodilištu.
Ceca Ražnatović je sve vrijeme bila u Španiji uz kćerku, a dan pred porođaj se vratila u Srbiju zbog nastupa koji je morala da održi.
Pogledajte Cecine slike iz Španije:
Anastasija na svijet donijela dječaka od 3.600 grama: Ceca do posljednjeg dana bila uz nju u Španiji
Kako Blic saznaje, Anastasija se sinoć porodila i na svijet donijela dečaka od 3.600 grama, a roditelji su odlučili da mu daju ime sa jakom simbolikom - Ilijan.
Povodom srećnih vijesti oglasio se ponosni otac, pa je na Instagramu podijelio i prvu sliku iz porodilišta:Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj
Pogledajte slike Nemanje i Anastasije:
Anastasija na svijet donijela dječaka od 3.600 grama: Ceca do posljednjeg dana bila uz nju u Španiji
(Blic / MONDO)